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27 вересня • оновлено в 18:56
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Україну накрила триденна магнітна буря: як врятуватися

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У п'ятницю, 27 вересня, Землю накриє магнітна буря. Крім високого рівня, вона буде небезпечна ще й тим, що триватиме щонайменше три дні.

Про це свідчать дані лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН.

Початковий рівень бурі, за словами фахівців, очікується на рівні G2, а в суботу він посилиться до рівня G3. І тільки в неділю магнітна буря почне слабшати й остаточно піде на спад у понеділок, 30 вересня.

Вплив магнітних коливань метеочутливі люди могли помітити вже ввечері 26 вересня. І ця напруга не буде відпускати до понеділка. У період піку можливе погіршення самопочуття навіть у тих, хто не схильний до метеозалежності.

Магнітна буря

Магнітна буря

24 канал

У період геомагнітних коливань люди можуть відчути нездужання, а також дискомфорт і розлади нервової системи.

Медики зазначають, що в більшості до негативного впливу магнітних бур будуть схильні ті, хто страждає хронічними захворюваннями й має проблеми серцево-судинного характеру, а також гіпертоніки.

Їм потрібно проявити особливу увагу до свого здоров'я і самопочуття під час магнітних бур і тримати під рукою призначені лікарем медичні препарати.

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Однак і люди, які не мають серйозних проблем зі здоров'ям, можуть відчути погіршення самопочуття в період геомагнітних коливань.

Головні болі, запаморочення, біль у суглобах, безсоння або навпаки підвищена сонливість, апатія – все це цілком ймовірно в дні магнітних бур.

Поліпшити самопочуття допоможе суворе дотримання режиму дня, повноцінний відпочинок, збалансоване харчування, перебування на свіжому повітрі й позитивні емоції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 вересня в Україні трохи підвищиться температура. Однак у регіонах місцями пройдуть невеликі дощі.

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