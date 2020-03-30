На Україну насувається сніг: синоптики налякали прогнозом

У понеділок, 30 березня, в Україні очікуються опади у вигляді снігу.

За прогнозами Укргідрометцентру, у Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській, Волинській, Рівненській та Житомирській областях місцями невеликий сніг.

Температура повітря на заході вночі становитиме -1...+2 градуси, вдень стовпчики термометрів будуть варіюватися в межах +5...+8 градусів.

Прогноз погоди в Україні pixabay.com

На решті території України без опадів. У північних і центральних областях вночі прогнозується 0...+7 градусів, вдень температура повітря складе +7...+13 градусів.

У східній частині вночі очікується до +5...+8 градусів, удень +13...+15 градусів.

На півдні країни вночі прогнозується +5...+7 градусів, удень повітря прогріється до +15...+17 градусів.

Погода в Україні 30 березня

Вітер північно-західний, північний, 6-12 м/с, на заході місцями з поривами до 15-20 м/с, на сході – південно-західний, 3-8 м/с.

Як писав OBOZREVATEL раніше, погода в Україні у квітні обіцяє бути холодною і сирою. Тепло і сонце повернуться тільки в третій декаді місяця.

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