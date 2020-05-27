На Україну насувається шалений циклон: синоптики показали карти

До України в четвер, 28 травня, з півдня переміститься шалений циклон, який зумовить значні зливи майже по всій території.

До того ж опади супроводжуватимуться грозами та поривчастим, до сильного, північно-східним вітром. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптикиня Наталія Діденко, аналогічний прогноз дають і в "Метеоцентрі".

За даними метеорологів, лише вдень східна частина країни, Приазов’я та Крим, ймовірно, втримаються від серйозних дощів – там місцями випадуть невеликі опади або взагалі буде без них.

Погода в Україні 28 травня

А ось температура повітря трохи підвищиться. Так, удень 28 травня по країні передбачається +15…+20 градусів, а на сході прогріє аж до +20…+25.

"Проте дощ та сильний вітер дещо знівелюють ці атмосферні теплі здобутки", – пише Діденко.

За її словами, Київ у четвер теж сповна "відчує смак" циклону – в столиці пройдуть дощі, очікується сильний вітер, можливі грози. Стовпчики термометрів уночі покажуть +10…+12 градусів, удень піднімуться до +16…+18.

На Україну насувається циклон Facebook/Наталія Діденко

За даними ж синоптиків "Метеопосту", циклон Україною пройдеться протягом 28-30 травня. Його центр рухатиметься з боку Азовського моря в напрямку Білорусі.

"Згідно з розрахунками він принесе багато дощу. Опади йтимуть по всій країні, але будуть регіони, де їх випаде небагато", – зазначається в повідомленні.

На Україну насувається циклон Facebook/Метеопост

Зокрема, йдеться про Закарпаття, крайні захід і схід, Крим. На решті ж території варто очікувати сильних опадів. У Київській, Житомирській, Сумській, Одеській, Миколаївській областях сумарна добова кількість опадів може сягнути 35 мм. Також можливі грози, ймовірне посилення вітру до 15-17 м/с. Водночас температурний режим протягом вказаного періоду залишиться майже без суттєвих змін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за прогнозами кліматологів, літо 2020 року обіцяє бути примхливим – очікуються зливи, гради, шквали й посуха. Погода буде дуже нестабільною – від спеки до холоду й навпаки.

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