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На Україну насувається шторм: які області зачепить

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В Україні в четвер, 8 серпня, очікується шторм. Він накриє центральну і західну Україну.

Про різке погіршення погоди повідомили в Укргідрометцентрі. У деяких регіонах очікується град.

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"Удень 8 серпня в західних, північних і більшості центральних областей будуть грози, посилення вітру 15-20 м/с. У Вінницькій, Черкаській, Тернопільській, Полтавській і Харківській областях – надзвичайний рівень пожежної небезпеки", – уточнили синоптики.

На Україну насувається шторм: які області зачепить

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше народний синоптик дав прогноз на серпень в Україні.

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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