Україну спіткав шторм другого рівня небезпеки: які області під ударом

В Одеській та Миколаївській областях у середу й четвер, 5 і 6 лютого, очікуються сильні пориви вітру до 25 м/с і, у зв'язку з цим, другий рівень небезпеки.
Такий прогноз на своїй сторінці в Facebook дав синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології та директор Клубу любителів метеорології Ігор Кибальчич.
"Неофіційний прогноз максимальної швидкості вітру на 5-6 лютого в зв'язку з проходженням активного циклону. Другий рівень небезпеки видав для Одеської, Миколаївської областей, а також південного сходу Молдови. Тут пориви північного/північно-східного вітру можуть досягати понад 25 м/с вночі та вранці 6 лютого", – розповів Кибальчич.
На Україну насувається шторм другого рівня небезпеки
ФБ Кибальчича
На Україну насувається шторм другого рівня небезпеки
ФБ Кибальчича
Він додав, що перший рівень небезпеки очікується в прилеглій зоні.
"Зона охоплює Закарпаття, центральні області України, частково південні й більшу частину Молдови. Тут пориви вітру очікуються приблизно 20-24 м/с. На решті частини України вітер посилюватиметься до 15-20 м/с", – уточнив синоптик.
Про бурю, що насувається 5 лютого, попередили і у Гідрометцентрі. Так, у південній частині, східних, центральних областях України та на Прикарпатті очікуються складні погодні умови.
Прогнозуються значний мокрий сніг (на півдні дощ із переходом у мокрий сніг), налипання мокрого снігу, ожеледиця, посилення вітру до 17-22 м/с, хуртовини.
На решті території – місцями невеликий мокрий сніг і помірний вітер.
У той же час синоптикиня Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook показала карту пересування циклону. За її словами, він переміщається на південний схід.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в першій половині лютого в Україні настане похолодання, проте буде воно зовсім невеликим. У другій же половині місяця знову потеплішає.
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