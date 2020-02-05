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7 лютого • оновлено в 09:31
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/ Суспільство

Катерина Луговська

Україну спіткав шторм другого рівня небезпеки: які області під ударом

87.3т
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В Одеській та Миколаївській областях у середу й четвер, 5 і 6 лютого, очікуються сильні пориви вітру до 25 м/с і, у зв'язку з цим, другий рівень небезпеки.

Такий прогноз на своїй сторінці в Facebook дав синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології та директор Клубу любителів метеорології Ігор Кибальчич.

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"Неофіційний прогноз максимальної швидкості вітру на 5-6 лютого в зв'язку з проходженням активного циклону. Другий рівень небезпеки видав для Одеської, Миколаївської областей, а також південного сходу Молдови. Тут пориви північного/північно-східного вітру можуть досягати понад 25 м/с вночі та вранці 6 лютого", – розповів Кибальчич.

На Україну насувається шторм другого рівня небезпеки

На Україну насувається шторм другого рівня небезпеки

ФБ Кибальчича

На Україну насувається шторм другого рівня небезпеки

На Україну насувається шторм другого рівня небезпеки

ФБ Кибальчича

Він додав, що перший рівень небезпеки очікується в прилеглій зоні.

"Зона охоплює Закарпаття, центральні області України, частково південні й більшу частину Молдови. Тут пориви вітру очікуються приблизно 20-24 м/с. На решті частини України вітер посилюватиметься до 15-20 м/с", – уточнив синоптик.

Про бурю, що насувається 5 лютого, попередили і у Гідрометцентрі. Так, у південній частині, східних, центральних областях України та на Прикарпатті очікуються складні погодні умови.

Прогнозуються значний мокрий сніг (на півдні дощ із переходом у мокрий сніг), налипання мокрого снігу, ожеледиця, посилення вітру до 17-22 м/с, хуртовини.

На решті території – місцями невеликий мокрий сніг і помірний вітер.

У той же час синоптикиня Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook показала карту пересування циклону. За її словами, він переміщається на південний схід.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в першій половині лютого в Україні настане похолодання, проте буде воно зовсім невеликим. У другій же половині місяця знову потеплішає.

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
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Пiсерот Miхась
Пiсерот Miхась
Шторм Второго уровня - Майдан? Земля уходит под ногами ьандерни и Небеса наказывают :)))))
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Пiсерот Miхась
Пiсерот Miхась
Пiсерот Miхась , то есть первого, конечно
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ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Остыли реки и земля остыла. И чуть наxoxлились xoxлы.
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3
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Иванов Владимир
Иванов Владимир
Скоро Украину Пи..дой накроет.
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