Україну спіткав шторм другого рівня небезпеки: які області під ударом

В Одеській та Миколаївській областях у середу й четвер, 5 і 6 лютого, очікуються сильні пориви вітру до 25 м/с і, у зв'язку з цим, другий рівень небезпеки.

Такий прогноз на своїй сторінці в Facebook дав синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології та директор Клубу любителів метеорології Ігор Кибальчич.

"Неофіційний прогноз максимальної швидкості вітру на 5-6 лютого в зв'язку з проходженням активного циклону. Другий рівень небезпеки видав для Одеської, Миколаївської областей, а також південного сходу Молдови. Тут пориви північного/північно-східного вітру можуть досягати понад 25 м/с вночі та вранці 6 лютого", – розповів Кибальчич.

На Україну насувається шторм другого рівня небезпеки ФБ Кибальчича

На Україну насувається шторм другого рівня небезпеки ФБ Кибальчича

Він додав, що перший рівень небезпеки очікується в прилеглій зоні.

"Зона охоплює Закарпаття, центральні області України, частково південні й більшу частину Молдови. Тут пориви вітру очікуються приблизно 20-24 м/с. На решті частини України вітер посилюватиметься до 15-20 м/с", – уточнив синоптик.

Про бурю, що насувається 5 лютого, попередили і у Гідрометцентрі. Так, у південній частині, східних, центральних областях України та на Прикарпатті очікуються складні погодні умови.

Прогнозуються значний мокрий сніг (на півдні дощ із переходом у мокрий сніг), налипання мокрого снігу, ожеледиця, посилення вітру до 17-22 м/с, хуртовини.

На решті території – місцями невеликий мокрий сніг і помірний вітер.

У той же час синоптикиня Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook показала карту пересування циклону. За її словами, він переміщається на південний схід.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в першій половині лютого в Україні настане похолодання, проте буде воно зовсім невеликим. У другій же половині місяця знову потеплішає.

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