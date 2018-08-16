На Україну насувається шторм: де буде найнебезпечніше

У четвер, 16 серпня, в Україні різко погіршиться погода.

Про це попереджає Укргідрометцентр. "Найближчої години та до кінця доби 16 серпня у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях очікуються грози, подекуди сильні зливи, град та шквали 15-20 м/с, місцями 24 м/с", – сказано в повідомленні.

Також 16-17 серпня в Україні, крім більшості районів західних та Вінницької областей, оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за прогнозами синоптиків, буря, яка перетворила головну вулицю Києва у Венецію, незабаром проявиться в Чернігові й Сумах.