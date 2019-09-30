На Україну насувається потужний шторм: синоптики зробили попередження

У понеділок вдень, 30 вересня, у західних областях України очікуються пориви вітру до 15-20 м/с, а у високогір'ї Карпат – аж 25-30 м/с.

Про це повідомили на сайті Укргідрометцентру. Крім того, синоптики попередили українців про надзвичайний рівень пожежної небезпеки 30 вересня та 1 жовтня.

Зокрема, йдеться про більшість районів південної частини країни, багато східних регіонів, а також про Дніпропетровську, Кіровоградську, Черкаську та Полтавську області.

На Україну насувається потужний шторм

Карта з попередженням Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, хоча вересень в Україні був досить холодним, однак у жовтні в країні очікується невелике потепління. В другому осінньому місяці буде сприятлива погода, рясні дощі не передбачаються, протягом перших тижнів втримаються сонячні дні.

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