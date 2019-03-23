На Україну насувається потужний метеоудар: чим небезпечно

У суботу, 23 березня, в Україні будуть спостерігатися магнітні збудження рівня G1.

Усе це пов'язано з тим, що вже 24 березня Землю накриє магнітна буря. Про це свідчать дані на сайті Лабораторії рентгенівської астрономії сонця.

Відповідно до стандартної шкали NOAA (Національна атмосферна адміністрація США), бурі класу 1 здатні впливати на енергетичні системи — слабкі флуктуації в енергетичних системах, на космічні апарати — невеликий вплив на системи управління космічними апаратами, на наземні системи — полярні сяйва видно на високих широтах (до 60 градусів), на початок міграцій тварин.

27 і 28 березня також несуть у собі небезпеку. У ці дні магнітні бурі повернуться з новою силою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, протягом квітня очікується кілька магнітних бур. Незначні коливання прогнозуються на 16, 22, 25 квітня.

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