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22 січня • оновлено в 07:21
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На Україну насувається потужна буря: де чекати снігу та шквалів

7.5т
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В Україні в середу, 22 янрваря, очікується істотне погіршення погодних умов: мокрий сніг, дощ і шквальний вітер.

Як повідомляє Укргідрометцентр, на заході, півночі та в центрі України хмарно, вдень невеликий дощ і мокрий сніг, вітер північно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вдень 0 - 5 градусів.

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Сніг в Україні

Сніг в Україні

Ілюстрація

На півдні України хмарно, без опадів, вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі вдень 1 - 6 градусів тепла.

У Києві 22 січня буде хмарно, вдень невеликий дощ і мокрий сніг, вітер північно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря протягом доби 1 - 3 градуси тепла.

На Україну насувається потужна буря: де чекати снігу та шквалів

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптик Наталія Діденко попередила, що в Україну в середу, 22 січня, прийде атмосферний фронт з Скандинавії і Балтики, в результаті чого очікуються сильні опади.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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