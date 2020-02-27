На Україну насувається нова буря: де чекати удару

Погода в Україні у четвер, 27 лютого, знову значно погіршиться через шквали..

Як повідомляє прес-служба ДСНС з посиланням на синоптиків, очікуються сильні пориви вітру. Так, у південних і східних областях України їх швидкість сягатиме 15-20 метрів у секунду. У зв'язку з негодою було оголошено перший рівень небезпеки.

Погода в Україні "Слово і Діло"

По всій території країни, крім південного сходу, пройде невеликий дощ, в Карпатах – з мокрим снігом.

Температура вдень 4-9, у південних, східних, Кіровоградській, Дніпропетровській областях та в Криму 10-15 тепла.

У Карпатах вдень невеликий мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, температура протягом доби 0-5 морозу.

У Києві – невеликий дощ. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вдень +5-7.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у найближчу добу Україна чекає похмура погода з короткочасними дощами. Зате температури вже майже квітневі – повітря вдень прогріється до +16 градусів.

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