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4 вересня • оновлено в 09:00
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На Україну насувається буря з градом: названі регіони у зоні ризику

3.1т Читати матеріал російською

В Україні на середу, 4 вересня, оголошено штормове попередження в окремих регіонах.

Так, прес-служба ДСНС з посиланням на синоптиків повідомляє про різке погіршення погодних умов.

"Удень 4 вересня у більшості центральних, Одеській та Миколаївській області гроза, місцями шквали 15-20 м/с, в окремих районах град", – сказано в повідомленні.

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Дощі повертаються: прогноз погоди на 4 вересня від ObozTV

Буря в Україні

Буря в Україні

Ілюстрація

Нагадаємо, у середу, 4 вересня, погоду в більшості областей України визначатиме волога повітряна маса.

Штормове попередження по Україні на 4 сентрября

Штормове попередження по Україні на 4 сентрября

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в 2019 році вересень буде відносно теплим, у жовтні очікується "класична" погода, а ось листопад прогнозують холодним навіть для цієї пори року.

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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