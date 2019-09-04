На Україну насувається буря з градом: названі регіони у зоні ризику

В Україні на середу, 4 вересня, оголошено штормове попередження в окремих регіонах.

Так, прес-служба ДСНС з посиланням на синоптиків повідомляє про різке погіршення погодних умов.

"Удень 4 вересня у більшості центральних, Одеській та Миколаївській області гроза, місцями шквали 15-20 м/с, в окремих районах град", – сказано в повідомленні.

Буря в Україні Ілюстрація

Нагадаємо, у середу, 4 вересня, погоду в більшості областей України визначатиме волога повітряна маса.

Штормове попередження по Україні на 4 сентрября

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в 2019 році вересень буде відносно теплим, у жовтні очікується "класична" погода, а ось листопад прогнозують холодним навіть для цієї пори року.

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