На Україну насувається буря з градом: названі регіони у зоні ризику

В Україні на середу, 4 вересня, оголошено штормове попередження в окремих регіонах.
Так, прес-служба ДСНС з посиланням на синоптиків повідомляє про різке погіршення погодних умов.
"Удень 4 вересня у більшості центральних, Одеській та Миколаївській області гроза, місцями шквали 15-20 м/с, в окремих районах град", – сказано в повідомленні.
Буря в Україні
Ілюстрація
Нагадаємо, у середу, 4 вересня, погоду в більшості областей України визначатиме волога повітряна маса.
Штормове попередження по Україні на 4 сентрября
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в 2019 році вересень буде відносно теплим, у жовтні очікується "класична" погода, а ось листопад прогнозують холодним навіть для цієї пори року.
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