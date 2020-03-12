На Україну насувається буря: оголошено перший рівень небезпеки

В Україні впродовж четверга, 12 березня, спостерігатиметься погіршання погодних умов, через що по країні оголосили штормове попередження – перший рівень небезпеки.

Зокрема, у багатьох областях прогнозуються сильні пориві вітру, а в горах існує загроза сходження лавин. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій із посиланням на дані Укргідрометцентру.

Зазначається, що протягом доби у східних, вдень у західних та Вінницькій областях швидкість вітру сягатиме 15-20 м/с, а в Карпатах 25-30 м/с.

На Україну насувається буря

Крім цього, 12 березня у зв’язку з хуртовинами та відлигою у високогір'ях Закарпатської та Івано-Франківської областей очікується значна сніголавинна небезпека (ІІІ рівень).

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Синоптикиня Наталія Діденко запевнила, що через циклон Gizela, який лютує на півночі Європи, 12 березня в деяких регіонах України очікується дощова й вітряна погода. За її словами, в четвер випадуть дощі – в східній частині та місцями на заході.

Водночас в Укргідрометцентрі спрогнозували, що 12 березня в більшості областей України всупереч попереднім прогнозам очікується тепла та переважно суха погода. Дощі пройдуть тільки в західних регіонах.

Синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології та директор Клубу любителів метеорології Ігор Кибальчич заявив, що аномальне весняне тепло піде на спад, вже 15 березня опустившись до звичної для цієї дати температури.

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