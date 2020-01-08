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8 січня • оновлено в 18:19
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На Україну насувається атмосферний фронт: синоптикиня попередила про погіршення погоди

2.5т
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У четвер, 9 січня, у західних та північних областях України очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу, температура вночі сягатиме до -7 градусів.

Погіршення погоди зумовлене насуванням атмосферного фронту, пише у своїй сторінці в Facebook синоптикиня Наталка Діденко.

У той же час, на півдні та сході країни поки буде суха погода.

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"Температура повітря найближчої ночі буде невисокою, -2…-7 градусів, а завтра вдень потепліє знову від -2 до 3 тепла" – прогнозує Діденко.

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У Києві ж, 9 січня, очікується дощ та мокрий сніг: "Вночі до -2 градусів, вдень 0…+2 градуси", – написала синоптикиня, додавши, що надалі тепла погода в Україні триватиме.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Україні вже 10 січня після різдвяних морозів знову прийде хвиля потепління до +6.

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Автор
Світлана Гудкова Світлана Гудкова
Місце
Україна
Теги
синоптик погода
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