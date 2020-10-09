На українців очікує тепла субота та дощі в неділю, – синоптикиня

10-11 жовтня в Україні буде переважно тепла погода.

Як повідомляє синоптикиня Наталія Діденко в Telegram, удень очікується +16...+20 градусів, на півдні – до +23 градусів, посвіжіє в неділю в західних областях – +13...+16 градусів.

"Субота буде переважно сухою, лише на Одещині, Миколаївщині, місцями в Криму пройдуть дощі. У неділю дощів побільшає – Захід, Південь, частково Схід і Центр. У північних областях істотні опади малоймовірні. Уночі та вранці – місцями тумани. У Києві вихідні обіцяють теплу погоду, без опадів", – зазначила Діденко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, начальниця відділу метеопрогнозів Наталія Голеня спрогнозувала, що в другій половині наступного тижня, 15-16 жовтня, температура повітря в Україні почне знижуватися.