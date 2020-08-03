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На Тернопільщині зафіксували "аномалію" COVID-19: захворюваність в п'ять разів вище за середню

Борис Бондар
Борис Бондар
Суспільство
10,0 т.

  • У Монастирському районі Тернопільської області рівень захворюваності на коронавірус склав 983 випадки на 100 тис. населення

  • Це в 5 разів перевищило середній показник по Україні

  • Інтенсивний показник захворюваності в області склав 298 випадків на 100 тис. населення

В одному районі Тернопільщини захворюваність на COVID-19 в п'ять разів перевищила середню по Україні

В одному районі Тернопільщини захворюваність на COVID-19 в п'ять разів перевищила середню по Україні.

У Монастириському районі на Тернопільщині рівень захворюваності на коронавірусі становить 983 випадки на 100 тис.населення.

Про це повідомив в Facebook голова Тернопільської ОДА Володимир Труш. За його словами, в середньому по Україні цей показник становить 189,5 хворих на 100 тис. населення.

За даними Тернопільського обласного лабораторного центру, станом на 3 серпня інтенсивний показник захворюваності в області становить 298 випадків на 100 тис. населення.

Крім Монастириського району, рівень захворюваності перевищує обласний в Кременецькому (670 випадків), Шумському (691), Лановецькому (445), Тернопільському (310) районах та у Тернополі (378,9).

За останній тиждень найбільше випадків інфікування COVID-19 зареєстровано в Бережанському, Бучацькому, Збаразькому, Монастириському, Тернопільському, Чортківському районах та Тернополі.

Продовжують хворіти 1256 осіб. З них 167 знаходяться на стаціонарному лікуванні. 38 пацієнтів – у важкому стані.

За інформацією Труша, найбільше заповнені Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги, Збаразька, Чортківська та Монастириська райлікарні, а також обласний фтизіопульмонологічний центр.

Завантаженість ліжок становить 36,9%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Монастириському районі Тернопільської області спалахнула агресивна форма коронавірусної інфекції. Майже всі хворі перебувають у важкому стані.

УкраїнаТернопільКоронавірус
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