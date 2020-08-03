На Тернопільщині зафіксували "аномалію" COVID-19: захворюваність в п'ять разів вище за середню
У Монастирському районі Тернопільської області рівень захворюваності на коронавірус склав 983 випадки на 100 тис. населення
Це в 5 разів перевищило середній показник по Україні
Інтенсивний показник захворюваності в області склав 298 випадків на 100 тис. населення
В одному районі Тернопільщини захворюваність на COVID-19 в п'ять разів перевищила середню по Україні.
У Монастириському районі на Тернопільщині рівень захворюваності на коронавірусі становить 983 випадки на 100 тис.населення.
Про це повідомив в Facebook голова Тернопільської ОДА Володимир Труш. За його словами, в середньому по Україні цей показник становить 189,5 хворих на 100 тис. населення.
За даними Тернопільського обласного лабораторного центру, станом на 3 серпня інтенсивний показник захворюваності в області становить 298 випадків на 100 тис. населення.
Крім Монастириського району, рівень захворюваності перевищує обласний в Кременецькому (670 випадків), Шумському (691), Лановецькому (445), Тернопільському (310) районах та у Тернополі (378,9).
За останній тиждень найбільше випадків інфікування COVID-19 зареєстровано в Бережанському, Бучацькому, Збаразькому, Монастириському, Тернопільському, Чортківському районах та Тернополі.
Продовжують хворіти 1256 осіб. З них 167 знаходяться на стаціонарному лікуванні. 38 пацієнтів – у важкому стані.
За інформацією Труша, найбільше заповнені Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги, Збаразька, Чортківська та Монастириська райлікарні, а також обласний фтизіопульмонологічний центр.
Завантаженість ліжок становить 36,9%.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Монастириському районі Тернопільської області спалахнула агресивна форма коронавірусної інфекції. Майже всі хворі перебувають у важкому стані.