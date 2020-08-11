На Тернопільщині виявили спалах COVID-19 у пансіонаті для людей похилого віку

На Тернопільщині закрили на ізоляцію пансіонат через спалах COVID-19.

Петриківський обласний геріатричний пансіонат на Тернопільщині переводять у режим ізоляції на 14 днів через спалах коронавірусу серед пацієнтів і персоналу.

Про це повідомили на сайті Тернопільської облдержадміністрації. Рішення ухвалили під час позачергового засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

За словами голови Тернопільської ОДА Володимира Труша, разом із підопічними в пансіонаті перебуває і 25 працівників. Всі вони пройдуть ПЛР-тестування.

"Стан більшості хворих задовільний. Один підопічний у важкому стані, проте це не пов'язано із захворюванням на коронавірус. Пацієнта перевели на стаціонарне лікування", – зазначив Труш.

Начальник департаменту соціального захисту населення Тернопільської обласної державної адміністрації Вадим Боярський повідомив, що геріатричний пансіонат забезпечений продуктами харчування й лікарськими препаратами в достатній кількості.

"Розмежовано хворих і здорових підопічних пансіонату. Також забезпечуємо персонал усіма необхідними засобами індивідуального захисту. Крім цього, ухвалено рішення про додаткове забезпечення захисними костюмами і масками", – зазначив Боярський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в місті Здолбунів Рівненської області зафіксовано спалах COVID-19 у будинку для літніх людей. Позитивні тести на коронавірус підтверджено в 24 осіб.