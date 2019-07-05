На Тернопільщині вивезли на смітник останки десятків людей: моторошні фото

У місті Чортків під Тернополем під час будівництва меморіалу воїнам Української Галицької армії на смітник вивезли людські останки з 14 могил.

Про це повідомляє громадська організація "Альтернатива – Чортків" у Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що будівельники знали про те, що роботи ведуться в місці поховання, проте не зупинилися, побачивши надгробки.

Новини У Запорізькій області вандал поглумився над могилами

Facebook "Альтернатива – Чортків"

"Були небезпідставні підозри, що саме в цьому місці розташований військовий цвинтар, де поховані українські стрільці, які загинули в 1919-1920-х роках. Про це постійно говорив місцевий краєзнавець і дослідник Андрій Базалінській, про це неодноразово говорив репресований політв'язень Володимир Мармус. Про те, що потрібно провести дослідження перед початком будівельних робіт, неодноразово наголошувала і ГО "Альтернатива – Чортків", – розповіли громадські активісти.

За фактом наруги над могилами поліція Тернопільської області відкрила кримінальне провадження.

Facebook "Альтернатива – Чортків"

Facebook "Альтернатива – Чортків"

Facebook "Альтернатива – Чортків"

Facebook "Альтернатива – Чортків"

Facebook "Альтернатива – Чортків"

Facebook "Альтернатива – Чортків"

Facebook "Альтернатива – Чортків"

Як пише Чортків.онлайн, поліцейські встановили, що фірма-підрядник, яка здійснювала земляні роботи, орієнтувалася на висновок, згідно з яким поховань на місці котловану бути не повинно було. Хто робив такий висновок і на яких підставах, правоохоронцям невідомо.

"Вириту землю разом із людськими останками будівельники, як стверджують, вивезли на сміття. Зараз поліцейські встановлюють це місце, щоб була можливість здійснити перепоховання. На території, де вирито котлован, під час огляду теж виявлені останки людських кісток. Будівництво меморіального пам'ятника зупинено. Триває досудове розслідування", – розповіли в поліції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Черкасах комунальники влаштували погром на старому єврейському кладовищі.

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