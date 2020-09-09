У Тернопільській області через велику кількість нових заражених на COVID-19 карети швидкої допомоги годинами чекають, щоб госпіталізувати пацієнтів.

Про це в Facebook повідомив голова Тернопільської ОДА Володимир Труш. Чиновник додав, що вже дві лікарні в Тернополі не приймають нових пацієнтів і для хворих доводиться шукати місця в районах.

Труш наголосив, що зараз у лікарню з важкою пневмонією потрапляють цілими сім'ями. До того ж в області від COVID-19 померла вже 91 особа.

На Тернопільщині колапс із COVID-19: швидкі годинами чекають госпіталізації пацієнтів РНБО

"І мені прикро бачити, як органи місцевого самоврядування грають на емоціях людей і провокують їх на пікети. І ніхто з керівників не зізнається, що за кілька годин після масового заходу його учасників забирають у лікарні з COVID-19. Що окремі школи не приймають дітей, бо їх там немає кому вчити", – розповів чиновник.

Зазначимо, що в Тернопільській області офіційно зафіксовано 7824 випадки зараження коронавірусом. Побороли хворобу 3615 осіб.

На Тернопільщині колапс із COVID-19: швидкі годинами чекають госпіталізації пацієнтів Скриншот

На Тернопільщині колапс із COVID-19: швидкі годинами чекають госпіталізації пацієнтів Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок середи, 9 вересня, в Україні офіційно підтверджено 143 030 випадків коронавірусної інфекції. З них 2551 – виявлено за минулу добу.

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