На "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять останні події в Білорусі та реакцію на них України

В ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" обговорять протести у Білорусі. Фото: скриншот видео.
У п'ятницю, 4 вересня, о 21:00 у прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" гості студії обговорять останні події в Білорусі, реакцію на них України та операцію із затримання бойовиків ПВК "Вагнер".
Трансляцію можна буде подивитися на сторінці шоу в Facebook або в інтернеті @shusteronline.
У студії традиційно розгорнеться гостра дискусія в пошуках відповідей на актуальні питання:
Чим закінчаться протести в Білорусі?
Як Україна має реагувати на події в сусідній державі?
Чи дійсно українські спецслужби готували наймасштабнішу операцію із затримання бойовиків ПВК "Вагнер"?
Та чи є серед оточення Президента зрадник?
Гості студії:
Леонід Кравчук, президент України (1991-1994);
Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України;
Арсеній Яценюк, міністр закордонних справ України (2007), прем'єр-міністр України (2014-2016);
Валерій Кондратюк, голова Служби зовнішньої розвідки України;
Марія Колесникова, членкиня президії координаційної ради Білорусі, координаторка штабу Віктора Бабарика;
Вероніка Цепкало, дружина і лідерка штабу кандидата в президенти Білорусі Валерія Цепкала;
Ірина Верещук, народна депутатка, "слуги народу", членкиня комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки;
Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська Солідарність";
Нестор Шуфрич, народний депутат, "Опозиційна платформа – За життя";
Валентин Наливайченко, голова СБУ (2006-2010; 2014-2015), посол України в Республіці Білорусь (2005-2006), член РНБОУ (2007-2010; 2014-2015);
Ігор Смешко, голова СБУ (2003-2005), начальник Головного управління розвідки МОУ (1997-2000), Надзвичайний і Повноважний Посол;
Віталій Романенко, генерал-лейтенант, начальник Департаменту військової контррозвідки СБУ (2003-2006)
Юрій Бутусов, головний редактор інтернет-видання "Цензор.НЕТ".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Олександр Лукашенко вшосте переміг на виборах із результатом 80,23%. Його головна опонентка Світлана Тихановська набрала близько 10%, хоча опозиціонери вважають, що саме вона виграла вибори.
Після закриття виборчих дiлянок 9 серпня по всій країні почалися протести та жорсткі затримання.
Штаб незареєстрованого кандидата в президенти Білорусі, політв'язня Віктора Бабаріка зажадав від влади провести нові чесні вибори до 15 вересня.
Про протестні акції в Білорусі 14 серпня читайте в нашому матеріалі за посиланням.
Також 16 серпня у Мінську пройшли два мітинги, OBOZREVATEL вів текстову онлайн-трансляцію.
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