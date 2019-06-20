На Соборі Філарета відкинули Томос і відновили УПЦ КП

У Києві на зборах колишньої УПЦ Київського патріархату, які відбулися з ініціативи Почесного патріарха Філарета, відкинули Томос про Єдину українську церкву.

Про це повідомило видання "Вести" в своєму телеграм-каналі. За їхніми даними, Філарет також звернувся за підтримкою до президента України Володимира Зеленського.

Під час свого виступу на "Помісному соборі" Філарет неодноразово підкреслив, що йому категорично не подобається томос.

"Порошенко потрібен був будь-який томос, тому що йому потрібна була підтримка на виборах", - заявив він.

Варто відзначити, що у новій Православній церкві України Філарет став "почесним патріархом" без прав і без влади. Патріарх підкреслив, що вдячний Варфоломію за томос, але його умови не влаштовують УПЦ КП.

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Відзначимо, що Собор проводять у Володимирському храмі, настоятель якого протоієрей Борис Табачок є прихильником і давнім соратником Філарета.

На захід з Росії приїхали митрополит Білгородський і Обоянський Іоасаф та його вікарний єпископ Петро (Москальов). Згідно зі списком учасників собору, на нього також прибуде єпископ Фалештський і Східно-Молдавський Філарет (Теодор Панку).

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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