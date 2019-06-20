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На Соборі Філарета відкинули Томос і відновили УПЦ КП

9.1тЧитати матеріал російською

У Києві на зборах колишньої УПЦ Київського патріархату, які відбулися з ініціативи Почесного патріарха Філарета, відкинули Томос про Єдину українську церкву.

Про це повідомило видання "Вести" в своєму телеграм-каналі. За їхніми даними, Філарет також звернувся за підтримкою до президента України Володимира Зеленського.

На Соборі Філарета відкинули Томос і відновили УПЦ КП
На Соборі Філарета відкинули Томос і відновили УПЦ КП
На Соборі Філарета відкинули Томос і відновили УПЦ КП
На Соборі Філарета відкинули Томос і відновили УПЦ КП

Під час свого виступу на "Помісному соборі" Філарет неодноразово підкреслив, що йому категорично не подобається томос.

"Порошенко потрібен був будь-який томос, тому що йому потрібна була підтримка на виборах", - заявив він.

Варто відзначити, що у новій Православній церкві України Філарет став "почесним патріархом" без прав і без влади. Патріарх підкреслив, що вдячний Варфоломію за томос, але його умови не влаштовують УПЦ КП.

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Відзначимо, що Собор проводять у Володимирському храмі, настоятель якого протоієрей Борис Табачок є прихильником і давнім соратником Філарета.

На захід з Росії приїхали митрополит Білгородський і Обоянський Іоасаф та його вікарний єпископ Петро (Москальов). Згідно зі списком учасників собору, на нього також прибуде єпископ Фалештський і Східно-Молдавський Філарет (Теодор Панку).

На Соборі Філарета відкинули Томос і відновили УПЦ КП

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Sorokin Andrew
Sorokin Andrew
гордьіня, зависть и тщеславие
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Николаев Олег
Николаев Олег
Украина, не останавливайся
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Субботина Виктория
Субботина Виктория
Давайте уже объявим государственный атеизм, чтобы все расслабились и перестали грешить. Ведь происходящее оскорбляет Господа Бога. Так нельзя, мерзко и низко. Маразм этому не оправдание.
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