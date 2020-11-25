На Рівненщині від COVID-19 помер переобраний голова ОТГ
Віктор Талащук кілька разів обирався депутатом Костопільської районної та міської рад
Вів активну громадську діяльність
Зокрема, очолював Рівненську обласну громадську організацію "Громадський актив за розвиток території"
Від ускладнень COVID-19 пішов з життя переобраний на місцевих виборах-2020 очільник Малолюбашанської ОТГ Костопільського району Рівненської області Віктор Талащук.
Про це 25 листопада повідомив його родич, депутат Рівненської міськради Олександр Курсик на своїй сторінці у Facebook.
"Не хочемо вірити! Пішов від нас батько, друг, мудрий управлінець, щирий патріот, ідеальний дідусь, таточко і чоловік... Вічна пам‘ять!" – написав він.
Згідно з інформацією на сайті сільради, він народився 23.09.1965 року в Малій Любаші.
Після школи з відзнакою закінчив Рівненський автотранспортний технікум.
Пізніше здобув вищу освіту: навчався в Луцькому державному університеті та Академії державного управління при президентові України.
У різні роки працював інженером з безпеки дорожнього руху, на посаді голови госпрозрахункового трудового об'єднання молоді "Прогрес", на керівних посадах комерційних підприємств.
Створив підлітковий військово-патріотичний клуб "Едельвейс", був президентом спортивно-оздоровчого клубу "Чемпіон".
Очолював Рівненську обласну громадську організацію "Громадський актив за розвиток території".
З 2006-го по 2014 рік обіймав посаду голови Костопільської райради.
У 2015 році працював заступником директора з технічного розвитку Рівненського обласного виробничого КП "Рівнеоблводоканал".
З 2015-го по січень 2018 року був заступником сільського голови з питань діяльності виконавчого органу Малолюбашанського сільського голови.
Обирався депутатом Костопільської міської ради 2002-2006 років, а також тричі депутатом Костопільської районної ради у 2006, 2010 та 2015 роках.
На посаду голови Малолюбашанській ОТГ був обраний наприкінці грудня 2017 року.
Переобраний на цю посаду на місцевих виборах-2020.
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