На Рівненщині від COVID-19 помер переобраний голова ОТГ

Від ускладнень COVID-19 пішов з життя переобраний на місцевих виборах-2020 очільник Малолюбашанської ОТГ Костопільського району Рівненської області Віктор Талащук.

Про це 25 листопада повідомив його родич, депутат Рівненської міськради Олександр Курсик на своїй сторінці у Facebook.

"Не хочемо вірити! Пішов від нас батько, друг, мудрий управлінець, щирий патріот, ідеальний дідусь, таточко і чоловік... Вічна пам‘ять!" – написав він.

Згідно з інформацією на сайті сільради, він народився 23.09.1965 року в Малій Любаші.

Після школи з відзнакою закінчив Рівненський автотранспортний технікум.

Пізніше здобув вищу освіту: навчався в Луцькому державному університеті та Академії державного управління при президентові України.

У різні роки працював інженером з безпеки дорожнього руху, на посаді голови госпрозрахункового трудового об'єднання молоді "Прогрес", на керівних посадах комерційних підприємств.

Створив підлітковий військово-патріотичний клуб "Едельвейс", був президентом спортивно-оздоровчого клубу "Чемпіон".

Очолював Рівненську обласну громадську організацію "Громадський актив за розвиток території".

З 2006-го по 2014 рік обіймав посаду голови Костопільської райради.

У 2015 році працював заступником директора з технічного розвитку Рівненського обласного виробничого КП "Рівнеоблводоканал".

З 2015-го по січень 2018 року був заступником сільського голови з питань діяльності виконавчого органу Малолюбашанського сільського голови.

Обирався депутатом Костопільської міської ради 2002-2006 років, а також тричі депутатом Костопільської районної ради у 2006, 2010 та 2015 роках.

На посаду голови Малолюбашанській ОТГ був обраний наприкінці грудня 2017 року.

Переобраний на цю посаду на місцевих виборах-2020.

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