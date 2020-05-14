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14 травня • оновлено в 17:22
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На Прикарпатті від коронавірусу помер відомий в області лікар

8.3т
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У середу, 13 травня, в Івано-Франківській міській клінічній лікарні помер відомий на Прикарпатті онкоуролог Ігор Закала.

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Як повідомляє "Типовий Франківськ", у чоловіка лабораторно підтвердився коронавірус COVID-19. За кілька днів до смерті стан лікаря серйозно погіршився, внаслідок чого його підключили до апарату штучної вентиляції легень.

Закала завідував диспансерним відділенням, мав вищу кваліфікаційну категорію за спеціальністю онкохірургія.

Ігор Закала

Ігор Закала

"Типовий Франківськ"

Смерть Закали підтвердили і в управлінні охорони здоров'я Івано-Франківської міської ради. "Сумуємо разом із родиною, друзями та товаришами з приводу важкої втрати – невблаганна хвороба забрала життя Закали Ігоря Степановича. Був завжди толерантний, спокійний, виважений, стриманий. Вічна пам'ять. Боляче... Сумно... Важко", – написали у Facebook колеги медика.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Івано-Франківськ
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Комментарии на сайте не модерированы
Tarr Dr
Tarr Dr
Не "на Прикарпатье", а "в Прикарпатье", но "на Украине". Телячьи правила не распространяются на иностранные языки!
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Суспільство

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