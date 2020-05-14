На Прикарпатті від коронавірусу помер відомий в області лікар

У середу, 13 травня, в Івано-Франківській міській клінічній лікарні помер відомий на Прикарпатті онкоуролог Ігор Закала.

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Як повідомляє "Типовий Франківськ", у чоловіка лабораторно підтвердився коронавірус COVID-19. За кілька днів до смерті стан лікаря серйозно погіршився, внаслідок чого його підключили до апарату штучної вентиляції легень.

Закала завідував диспансерним відділенням, мав вищу кваліфікаційну категорію за спеціальністю онкохірургія.

Ігор Закала "Типовий Франківськ"

Смерть Закали підтвердили і в управлінні охорони здоров'я Івано-Франківської міської ради. "Сумуємо разом із родиною, друзями та товаришами з приводу важкої втрати – невблаганна хвороба забрала життя Закали Ігоря Степановича. Був завжди толерантний, спокійний, виважений, стриманий. Вічна пам'ять. Боляче... Сумно... Важко", – написали у Facebook колеги медика.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

8 травня у Кропивницькому від коронавірусу помер 63-річний чоловік, який працював лікарем-реаніматологом в дитячій обласній лікарні.

Його брат, який також працював лікарем-кардіологом, помер кількома тижнями раніше. За чутками, саме він міг заразити родича небезпечною інфекцією.

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