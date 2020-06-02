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2 червня • оновлено в 14:08
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На Прикарпатті трапився другий за добу землетрус

2.8т
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У Долинському районі Прикарпаття трапився другий землетрус за добу. Поштовхи тривали лічені секунди.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.Ранок. Як розповіли місцеві жителі, поштовхи відчувалися пізно ввечері. Обійшлося без збитків і паніки. Пізніше інформацію підтвердили в Головному центрі спеціального контролю Державного космічного агентства України та відділом сейсмічності Карпатського регіону Інституту геофізики Національної академії наук України.

Перший землетрус стався вчора вранці. Фахівці оцінили його магнітуду в 3,2, проте відзначили, що для України це – аномалія.

На Прикарпатті трапився другий за добу землетрус

На Прикарпатті трапився другий за добу землетрус

Ілюстрація

На думку вчених, трясе саме Долинський район, не тільки через активні тектонічні процеси в молодих Карпатських горах, а й через нафтогаз-видобуток.

"У Прикарпатті основні землетруси відбуваються в районах нафтогазового видобутку. Це Надвірна, Долина, Борислав. В процесі видобутку нафти трошки змінюється стан цих порід, де була нафту. Воно провокує вивільнення тієї сейсмічної енергії, яка викликана тектонічними процесами", – розповів старший науковий співробітник Карпатського відділення Інституту геофізики Андрій Назаревич.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в понеділок, 1 червня, в 7:22 на Прикарпатті трапився землетрус з епіцентром в районі міста Долина Івано-Франківської області.

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Автор
Гліб Іванов
Місце
Україна
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