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На Прикарпатті та Буковині затопило десятки будинків, почалася евакуація. Фото та відео наслідків повені

Юрій Сергієнко
Юрій Сергієнко
Суспільство
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На Прикарпатті та Буковині затопило десятки будинків, почалася евакуація. Фото та відео наслідків повені

Наслідки повені на Прикарпатті та Буковині

Через повені в Івано-Франківській і Чернівецькій областях оголошено другий (помаранчевий) рівень безпеки, введені надзвичайні заходи безпеки.

В результаті негоди рівень води в річках піднявся до 2 метрів, розмиті дороги, підтоплені мости і частково зруйнована дамба. Рятувальники і поліцейські проводять евакуацію людей, а також доставляють воду і їжу, повідомляється на сайті Міністерства внутрішніх справ України (щоб подивитися фото та відео, проскрольте новину до кінця).

Наслідки повені на Прикарпатті та Буковині

Наслідки повені на Прикарпатті та Буковині МВС

Станом на 19:00, затоплення зафіксовано в дев'яти районах двох областей, уточнив глава МВС Арсен Аваков в Telegram.

На Прикарпатті та Буковині затопило десятки будинків, почалася евакуація. Фото та відео наслідків повені

На Прикарпатті та Буковині затопило десятки будинків, почалася евакуація. Фото та відео наслідків повені Twitter Арсена Авакова

В Івано-Франківській області в епіцентрі негоди виявився 31 житловий будинок та 37 господарств. До евакуаційним робіт залучено 123 поліцейських і 120 рятувальників, а також 62 одиниці техніки, у тому числі вертоліт Н225 Super Puma.

Наслідки повені на Прикарпатті та Буковині

Наслідки повені на Прикарпатті та Буковині МВС

"Поліцейські і рятувальники заходять в кожен будинок і перевіряють, чи у безпеці люди або домашні тварини, допомагають місцевій владі доставляти продукти першої необхідності. Організовано цілодобова робота штабу. Поліція охороняє приміщення громадян, щоб уникнути мародерства", – розповів міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Наслідки повені на Прикарпатті та Буковині

Наслідки повені на Прикарпатті та Буковині МВС

У Чернівецькій області через сильні дощі піднявся рівень води в річках Прут, Черемош та Брусниця. Розмиті дороги і підтоплені мости в семи населених пунктах Вижницького, Путильського та Кіцманського районів. У селі Банилів частково зруйнована дамба.

Наслідки повені на Прикарпатті та Буковині

Наслідки повені на Прикарпатті та Буковині МВС

Місцевих жителів попереджають про можливе відселення з небезпечної зони. До ліквідації наслідків негоди залучено 10 одиниць техніки, 55 співробітників ДСНС і 12 поліцейських.

Наслідки повені на Прикарпатті та Буковині

Наслідки повені на Прикарпатті та Буковині МВС

"Ситуація змінюється щохвилини. Поліцейські і рятувальники працюватимуть і вночі. Організовуємо місця для ночівлі та харчування. Зараз ситуація контрольована", – розповів Аваков.

Наслідки повені на Прикарпатті та Буковині

Наслідки повені на Прикарпатті та Буковині МВС

Він уточнив, що вранці в регіон прибудуть додаткові сили поліції, рятувальників і Національної гвардії.

Наслідки повені на Прикарпатті та Буковині

Наслідки повені на Прикарпатті та Буковині МВС

(Відео – Twitter Арсена Авакова)

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Закарпатті потужні зливи викликали локальні потопи. Дощі з градом призвели до підтоплення понад 40 домогосподарств і руйнування 4 мостових переходів.

УкраїнаГосЧСНаціональна поліція УкраїниМіністерство внутрішніх справ УкраїниАрсен Аваков
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  1. /Суспільство