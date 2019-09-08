На популярному курорті засвітився ненависник України і фанат Путіна. Фото

Одного з байкерів клубу "Нічні вовки", який безпосередньо співпрацює із ФСБ і має прихильність президента РФ, блогера Романа Кримського засікли під час відпочинку в Україні.

Відповідні докази виклав у Facebook офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (позивний "Штірліц"). Він опублікував скріншот зі сторінки в соцмережі "ВКонтакте" фаната Путіна, де той зображений відпочиваючим на солоному озері поблизу села Рибаківка в Миколаївській області.

"Хотів би я запитати у Служби безпеки України, як цей громадянин вільно пересувається територією України, або підказати їм..." — пише Штефан.

Роман Кримський

Фанат Путіна блогер Роман Кримський відпочиває на солоному озері поблизу села Рибаківка в Миколаївській області Facebook Анатолія Штефана

За його словами, Кримський також виступає за анексію Росією українського півострова і підтримує війну в Донбасі.

"Ну а ще Рома займається інформаційною складовою — проти України. ПС. Не впевнений, що він наш агент", — підкреслив офіцер ЗСУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анатолій Штефан (Штірліц) опублікував у мережі знімки того, як у "ДНР" дітей зігнали на площу в шкільній формі, яку носили під час існування СРСР. Також школярам роздали червоні кулі та вручили прапори фейкової республіки.

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