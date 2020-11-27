На початку грудня локдаун в Україні не введуть, – Степанов

В Україні наступного тижня, з 30 по 6 грудня, точно не буде введений повний локдаун.

З такою заявою міністр охорони здоров'я Максим Степанов виступив в ефірі телеканалу "Інтер", передає "Інтерфакс-Україна". За його словами, зараз ситуація хоч і складна, але не є критичною.

"На наступному тижні точно ніхто не буде його (локдаун) вводити. Ми розглядаємо різні варіанти розвитку подій, але в будь-якому випадку ми за сім-десять днів дамо повідомлення з чітким переліком обмежень, якщо нам необхідно буде вводити жорсткі карантинні заходи", – пояснив Степанов.

Також міністр зазначив, що ліжка в лікарнях зараз заповнені менш ніж на 50%.

Про те, який був ефект від карантину вихідного дня, Степанов пообіцяв проінформувати наступного тижня. На його думку, вже можна говорити, що тижневу динаміку захворюваності вдалося збити.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними опитування Liberty Report і студії "Свобода слова Савіка Шустера", більшість громадян України підтримують введення повного локдауну в країні в грудні.

Нагадаємо, що вранці 27 листопада в Україні офіційно було підтверджено 693 407 випадків коронавірусної інфекції. З них 16 218 – виявлені за минулу добу, що стало новим рекордом з початку епідемії.