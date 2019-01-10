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''На площах вже скакали!'' Екс-регіонал-утікач поскаржився на ''русофобію'' в Україні

2.2тЧитати матеріал російською

Колишній член Партії регіонів, екс-бютівець Володимир Олійник, який втік до Москви, поскаржився на тотальну "русофобію" в Україні.

Він переконаний, що саме вона нібито призвела до війни на Донбасі й анексії Криму. Неадекватну заяву Олійник озвучив у ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Россия 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Володимир Олійник

Володимир Олійник

РИА "Новости"

"Згадайте дещо п'ять років тому: Крим був на місці і війни не було на Донбасі. А на площах вже скакали: "Хто не скаче, той москаль!", "Москаляку на гілляку!". Питання виникає: чому? Тому що русофобія і стала національною політикою для України!" — впав у маразм екс-соратник утікача Януковича.

Володимир Олійник

Володимир Олійник

РИА "Новости"

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

Читайте всі новини по темі "російська пропаганда" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
російська пропаганда
Особа
Володимир Олійник
Місце
Україна
Тег
Партія регіонів
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
трусишка, зайка седенький, под пукиным скакал...
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Мир Миру
Мир Миру
Був депутатом в Україні, а тепер став клоуном на Росії,
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Dell Alex
Dell Alex
"Обоз" упорно продолжает транслировать российские телеканалы. "Обоз", что только в пересказе с фотографиями? Давайте уж сразу транслируйте видео )))
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
Dell Alex, а вот скажи-ка рашетролль, сколько украинских каналов и на каких сайтах показаны в самой дерьмократической раше?
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