Колишній член Партії регіонів, екс-бютівець Володимир Олійник, який втік до Москви, поскаржився на тотальну "русофобію" в Україні.

Він переконаний, що саме вона нібито призвела до війни на Донбасі й анексії Криму. Неадекватну заяву Олійник озвучив у ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Россия 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Володимир Олійник РИА "Новости"

"Згадайте дещо п'ять років тому: Крим був на місці і війни не було на Донбасі. А на площах вже скакали: "Хто не скаче, той москаль!", "Москаляку на гілляку!". Питання виникає: чому? Тому що русофобія і стала національною політикою для України!" — впав у маразм екс-соратник утікача Януковича.

Володимир Олійник РИА "Новости"

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