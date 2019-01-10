''На площах вже скакали!'' Екс-регіонал-утікач поскаржився на ''русофобію'' в Україні

Колишній член Партії регіонів, екс-бютівець Володимир Олійник, який втік до Москви, поскаржився на тотальну "русофобію" в Україні.
Він переконаний, що саме вона нібито призвела до війни на Донбасі й анексії Криму. Неадекватну заяву Олійник озвучив у ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Россия 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Володимир Олійник
РИА "Новости"
"Згадайте дещо п'ять років тому: Крим був на місці і війни не було на Донбасі. А на площах вже скакали: "Хто не скаче, той москаль!", "Москаляку на гілляку!". Питання виникає: чому? Тому що русофобія і стала національною політикою для України!" — впав у маразм екс-соратник утікача Януковича.
Володимир Олійник
РИА "Новости"
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Олійник озвучив фейк про небажання українців воювати за свою землю з російськими окупантами. За його словами, люди нібито ховають своїх дітей, щоб їх не забрали в армію.
Екс-регіонал осоромився безглуздими анекдотами про українців на російському телебаченні.
Зрадник України відзначився маревними заявами про те, що Україною нібито правлять "чужі, прибульці і приблуди", а також "сатана і сатаністи".
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