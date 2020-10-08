На окупованій Луганщині підірвалися жінка і дитина – ОБСЄ

На окупованій території Луганської області жінка з сином підірвалися на вибуховому пристрої. Жінці довелося ампутувати ногу, а дитина отримала поранення ока.

Про це йдеться в звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні від 7 жовтня. Відзначається, що інцидент трапився ще 28 вересня в полі поблизу населеного пункту Золоте-5 (Михайлівка).

Жінка розповіла спостерігачам, що разом із сином і донькою шукала свою корову в полі поблизу Золотого-5, де наступила на вибуховий пристрій.

"Вона зазначила, що отримала серйозні поранення лівої ноги, яку довелося ампутувати нижче коліна, а також численні поранення правої ноги. Жінка додала, що її син отримав поранення очей, а донька не постраждала", – йдеться у звіті.

В ОБСЄ зазначають, що того ж дня сестра постраждалої телефоном поінформувала команду місії, що 28 вересня дізналася про інцидент від дочки потерпілої, а коли дісталася до поля, побачила поранених сестру і племінника.

У лікарні непідконтрольного Первомайська медперсонал підтвердив, що 28 вересня до них доставили жінку 40-49 років із пораненнями, отриманими в результаті спрацьовування вибухового пристрою.

"Медики лікарні в Луганську сказали, що 28 вересня було госпіталізовано хлопчика (11 років) із пораненнями, відповідними наслідкам спрацьовування вибухового пристрою, і йому прооперували очі", – додали в ОБСЄ.

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