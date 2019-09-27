На Одещині впав міст: фото і відео моторошної НП

В Одеській області обвалилася частина моста між селами Болград і Кубей.

Як повідомило місцеве видання "Дружба", НП трапилася через сильну зливу в п'ятницю, 27 вересня.

Через кілька годин на місці провалу встановили бетонні блоки, які повністю перекривають проїзд. Також були встановлені знаки об'їзду.

Проблема виявилася серйозною, але її обіцяють вирішити в короткі терміни.

В Одеській області обвалився міст facebook.com/bolgrad.drugba

В Одеській області обвалився міст facebook.com/bolgrad.drugba

В Одеській області обвалився міст facebook.com/bolgrad.drugba

В Одеській області обвалився міст facebook.com/bolgrad.drugba

В Одеській області обвалився міст facebook.com/bolgrad.drugba

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Харкові трапився обвал мосту на окружній дорозі, але при цьому водії продовжували серйозно ризикувати, намагаючись проїхати ділянку дороги.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram