На Одещині впав міст: фото і відео моторошної НП

В Одеській області обвалилася частина моста між селами Болград і Кубей.
Як повідомило місцеве видання "Дружба", НП трапилася через сильну зливу в п'ятницю, 27 вересня.
Через кілька годин на місці провалу встановили бетонні блоки, які повністю перекривають проїзд. Також були встановлені знаки об'їзду.
Проблема виявилася серйозною, але її обіцяють вирішити в короткі терміни.
В Одеській області обвалився міст
facebook.com/bolgrad.drugba
В Одеській області обвалився міст
facebook.com/bolgrad.drugba
В Одеській області обвалився міст
facebook.com/bolgrad.drugba
В Одеській області обвалився міст
facebook.com/bolgrad.drugba
В Одеській області обвалився міст
facebook.com/bolgrad.drugba
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Харкові трапився обвал мосту на окружній дорозі, але при цьому водії продовжували серйозно ризикувати, намагаючись проїхати ділянку дороги.
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