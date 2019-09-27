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28 вересня • оновлено в 18:53
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На Одещині впав міст: фото і відео моторошної НП

39.7т Читати матеріал російською

В Одеській області обвалилася частина моста між селами Болград і Кубей.

Як повідомило місцеве видання "Дружба", НП трапилася через сильну зливу в п'ятницю, 27 вересня.

Через кілька годин на місці провалу встановили бетонні блоки, які повністю перекривають проїзд. Також були встановлені знаки об'їзду.

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Проблема виявилася серйозною, але її обіцяють вирішити в короткі терміни.

В Одеській області обвалився міст

В Одеській області обвалився міст

facebook.com/bolgrad.drugba

В Одеській області обвалився міст

В Одеській області обвалився міст

facebook.com/bolgrad.drugba

В Одеській області обвалився міст

В Одеській області обвалився міст

facebook.com/bolgrad.drugba

В Одеській області обвалився міст

В Одеській області обвалився міст

facebook.com/bolgrad.drugba

В Одеській області обвалився міст

В Одеській області обвалився міст

facebook.com/bolgrad.drugba

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Харкові трапився обвал мосту на окружній дорозі, але при цьому водії продовжували серйозно ризикувати, намагаючись проїхати ділянку дороги.

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Місце
Україна Одеса
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Livesey David
Livesey David
Это все грязевые вулканы виноваты.
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Турчинов козалуп
Турчинов козалуп
Ничего. Новый из соломы сделают ,как и крыши домов.
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hunt andres
hunt andres
Разве Болград село?
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