На Миколаївщині зіштовхнулися 7 авто: водій виявився заблокованим. Фото

На автодорозі М-14 "Одеса – Мелітополь – Новоазовськ", біля повороту на село Мирне у Миколаївському районі Миколаївської області, трапилася ДТП за участю семи автомобілів, внаслідок чого один із водіїв виявився заблокованим понівеченими елементами транспортного засобу.

Як повідомила пресслужба ГУ ДСНС України у Миколаївській області, повідомлення про пригоду надійшло 8 жовтня, о 15:26. Відбулося зіткнення п'яти вантажних (два RENAULT Premium, два MAN, один DAF) та двох легкових автомобілів (KIA Carens та FORD Mondeo).

Прибулі на місце рятувальники з'ясували, що водія RENAULT Premium заблоковано понівеченими елементами транспортного засобу.

"За допомогою спецобладнання співробітники ДСНС вивільнили чоловіка та передали його медикам. Каретою швидкої медичної допомоги його госпіталізовано до лікувального закладу. Надзвичайники змили паливно-мастильні матеріали з проїжджої частини", – розповіли в пресслужбі.

Представники правоохоронних органів з’ясовують обставини події.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, у Полтаві 6 жовтня біля ТРЦ "Екватор" трапилася ДТП за участю п'яти автомобілів.