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4 березня • оновлено в 11:37
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На Миколаївщині морем винесло черепи людей. Моторошне відео

11.3т
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На береги Кінбурнської коси на Миколаївщині штормовим вітром винесло людські останки – кістки і черепи.

Моторошні кадри з місця з'явилися на сторінці "Очаківського порталу" в Facebook (щоб подивитися, доскролльте новина до кінця).

Як пояснили вчені та краєзнавці, швидше за все, кістки і черепи принесло з розмитого військового цвинтаря, створеного ще в 1855-56 роках, за часів Кримської війни. Це останки, ймовірно, солдатів французьких військ, які масово гинули від поранень, холоду, голоду і хвороб.

На Миколаївщині морем винесло черепи людей

На Миколаївщині морем винесло черепи людей

Скріншот із відео

Вчені нагадали також, що під час бойових дій у французькому таборі спалахнула епідемія тифу і тоді було закладено цвинтар, в тому числі з братськими могилами.

Дані в архівах свідчать, що в цьому місці поховали громадян Італії і Франції, що підтвердилося їх особистими речами. При цьому, кістки лежали не хаотично, а рядами, подібно до могил на цвинтарі.

На Миколаївщині морем винесло черепи людей

На Миколаївщині морем винесло черепи людей

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше археологи виявили на території колишньої Дрогобицької в'язниці у Львівській області останки 61 жертви сталінських репресій.

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Автор
Ірина Кулініч
Місце
Україна
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Белый Человек
Белый Человек
Это же черепа древних укpoв, которые копали Чёрное море, быстро зовите Вятровича)))).
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1
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
За Крым гибли все, французы, турки, итальянцы, немцы, русские. Последние его отбили и оставили за собой. А вот шароварниками там никогда и близгюко не смердило
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4
1
Остривная Татьяна
Остривная Татьяна
И привозили туда русских воевать исключительно с масковских е...ней. А может их набирали с ближайших губерний? И кто же там жил в тех губерниях? Ну явно не вологодские или рязанские крестьяне.
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0
1

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