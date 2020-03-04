На Миколаївщині морем винесло черепи людей. Моторошне відео

На береги Кінбурнської коси на Миколаївщині штормовим вітром винесло людські останки – кістки і черепи.

Моторошні кадри з місця з'явилися на сторінці "Очаківського порталу" в Facebook (щоб подивитися, доскролльте новина до кінця).

Як пояснили вчені та краєзнавці, швидше за все, кістки і черепи принесло з розмитого військового цвинтаря, створеного ще в 1855-56 роках, за часів Кримської війни. Це останки, ймовірно, солдатів французьких військ, які масово гинули від поранень, холоду, голоду і хвороб.

На Миколаївщині морем винесло черепи людей Скріншот із відео

Вчені нагадали також, що під час бойових дій у французькому таборі спалахнула епідемія тифу і тоді було закладено цвинтар, в тому числі з братськими могилами.

Дані в архівах свідчать, що в цьому місці поховали громадян Італії і Франції, що підтвердилося їх особистими речами. При цьому, кістки лежали не хаотично, а рядами, подібно до могил на цвинтарі.

На Миколаївщині морем винесло черепи людей

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше археологи виявили на території колишньої Дрогобицької в'язниці у Львівській області останки 61 жертви сталінських репресій.

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