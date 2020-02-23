На Львівщині затримали партію контрабандного сиру

Львівські митники затримали партію контрабандного сиру.

Про це повідомив блогер Павло Верещагін в блозі для OBOZREVATEL з посиланням на митників Львова.

Блогер написав, що за інформацією співробітників 4 відділу К Львівського СБУ, митники затримали партію контрабандного сиру, який ділки намагалися ввезти в машині з палетами і гіпсокартоном, з порушенням всіх мислимих і немислимих санітарних норм.

У транспортних засобах BC4826ET / BC8338XP, BC3251HI / BC9548XP і BC4673EX / BC9547XP, які слідували за адресою компанії Saint-Gobain Construction Products Ukraine, перевізник фірма Світязь транс, митники виявили близько тонни контрабандного сиру, повідомляє блогер.

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