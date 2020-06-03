На Львівщині зафіксовано рекордний спалах коронавірусу

За добу на Львівщині після проведення 500 ПЛР-аналізів було виявлено 96 нових випадків зараження коронавірусною хворобою COVID-19.
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Про це на своєму Telegram-каналі написав мер міста Андрій Садовий. Такий різкий сплеск захворюваності він пояснив збільшенням кількості зроблених тестів.
"Кількісно – це рекорд для Львівської області. Але це також і найбільша кількість зроблених досліджень. У співвідношенні хворих 19%, тобто не більше визначеної норми. Також додався до сьогоднішнього результату спалах захворювання у ФК "Карпати", – зазначив Садовий.
Крім того, на його думку, на невтішну статистику вплинуло і скасування карантинних обмежень, а також недобросовісне ставлення населення до тих норм, які ще діють.
"Ну й загалом, друзі, гляньте на вулиці міста. Там більше нема карантину. Якщо люди не можуть дотримуватись правил, то прогнозовано, що кількість хворих збільшиться. Сьогодні наше головне завдання – не допустити колапсу в медичній системі Львова. Бережіть себе та рідних!" – звернувся до містян мер.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
26 із 65 футболістів, працівників, тренерів і функціонерів львівських "Карпат" здали позитивні тести на коронавірус.
Наприкінці травня працівників лікарень у Львові почали тестувати на наявність коронавірусу за допомогою імуноферментного аналізу.
Нагадаємо, попередній антирекорд на Львівщині було встановлено 27 травня: тоді хворобу виявили в 70 мешканців області.
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