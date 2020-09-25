На Львівщині від COVID-19 померла депутатка облради

У Львівській області від коронавірусу (COVID-19) померла 67-річна депутатка Львівської обласної ради Мирослава Лісна.

Про це в Facebook повідомив голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин.

"Втрата, слів немає. Мирослава Лісна. Ковід. Царство небесне!" – зазначив чиновник.

Мирослава Лісна народилася 30 травня 1953 року. Проживала в місті Пустомити. Вона була головою відділу освіти Пустомитівської районної державної адміністрації. На виборах у 2015 році пройшла до Львівської обласної ради.

У 2015 році президент України надав їй звання заслуженого працівника освіти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Львові після тривалого лікування від коронавірусу помер головний спеціаліст управління охорони здоров'я Львівської міськради, головний педіатр міста Богдан Остальський.