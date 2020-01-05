На Львівщині в страшному ДТП загинула 3-річна дитина: моторошні фото

У суботу, 4 січня, близько 21:45 в с. Басюнин Львівської області автомобіль "Lexus GS300" виїхав на смугу зустрічного руху, де здійснив лобове зіткнення із автомобілем "Chevrolet Malibu". Внаслідок ДТП загинула маленька дитина.

Як повідомляє Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА, пригода трапилась на автодорозі "Київ-Чоп", за кермом автомобіля "Lexus GS300" була мешканка Києва, а водій "Chevrolet Malibu" з Київської області.

Внаслідок ДТП пасажир автомобіля "Chevrolet", 3-річна дитина від отриманих травм померла на місці. Двоє автомобіля "Chevrolet" госпіталізовано в ТП №3 м. Львова.

Кадри з місця події

Кадри з місця події

Кадри з місця події

Пасажир автомобіля "Lexus", 27-річна мешканка Києва доставлена в Буську ЦРЛ та після надання медичної допомоги відпущена. Причини та обставини події встановлюються.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у п'ятницю, 3 січня, на з'їзді з Кайдацького мосту в Дніпрі Skoda перелетіла через Ford і приземлилася передніми колесами у нього на капоті.

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