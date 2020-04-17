На Львівщині церковники в розпал карантину влаштували масову ходу. Обурливі фото

У місті Самбір Львівської області, незважаючи на карантин, служителі та парафіяни храму Різдва Пресвятої Богородиці влаштували масову ходу.

Водночас більшість присутніх була без захисних масок. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила журналістка Вікторія Балицька, опублікувавши фото (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Де маски на учасниках масового заходу? Де соціальна дистанція? Де поліція, яка не здатна утримати релігійні громади від порушення карантину, але могла б хоч змусити людей тримати дистанцію й надягти маски?" – підкреслила вона.

У Самборі служителі церкви та парафіяни порушили карантин Facebook/Вікторія Балицька

З огляду на фото, деякі учасники ходи таки були в захисних масках, проте йшли вони досить щільною колоною.

Журналістка ж обурилася тому, що в Самборі, де станом на 17 квітня зафіксовано 203 випадки COVID-19, зокрема й вісім летальних, мабуть, "закони України не діють".

У Самборі служителі церкви та парафіяни порушили карантин Facebook/Вікторія Балицька

У Самборі служителі церкви та парафіяни порушили карантин Facebook/Вікторія Балицька

У Самборі служителі церкви та парафіяни порушили карантин Facebook/Вікторія Балицька

У Самборі служителі церкви та парафіяни порушили карантин Facebook/Вікторія Балицька

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Рівному священники Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) 12 квітня провели масові богослужіння та освячення верби, незважаючи на карантин, введений в країні через поширення коронавірусу.

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