На Луганщині загорілися десятки гектарів лісу: 1 людина загинула, 9 – поранені, знищені сотні будинків. Фото і відео
Возораніе в лісництві зафіксували вдень 6 липня
На ранок 7 липня пожежу площею приблизно 85 га локалізували
Після обіду 7 липня через поривчастий вітер зафіксували ще кілька вогнищ
Жителів двох селищ в зоні підвищеної небезпеки евакуювали
У ГСЧС повідомили, що чотири людини загинуло, дев'ятьох госпіталізовано до лікарні
На допомогу луганським пожежникам прийшли вогнеборці з Харкова і Полтави. Facebook Тетяни Зеленської
У Луганській області біля Сєвєродонецька загорілися ліси на площі 85 гектарів.
Як повідомили в ГУ ДСНС Луганській області, інформація про вогонь на території Борівського і Охтирського лісництв надійшла 6 липня о 13:21. На ранок 7 липня пожежу площею приблизно 85 га локалізували (щоб подивитися відео, досколльте до кінця новини).
Проте в другій половині доби 7 липня виникло ще кілька вогнищ загоряння в Новоайдарському районі.
За інформацією рятувальників, жителів двох селищ в зоні підвищеної небезпеки евакуювали.
"У зв'язку з поривчастим вітром в післяобідній час виникло ще кілька вогнищ лісових пожеж (верхових), які поширилися по лісу до житлового сектору селищ Вовче і Смоляниново Новоайдарського району. Зараз відбувається евакуація жителів цих населених пунктів", – сказано в повідомленні.
Вогонь впритул підійшов до селищ Вовче і Смоляниново (Facebook Сергія Шахова)
На місці надзвичайної події задіяли 210 людей особового складу та 47 одиниць пожежної техніки ГУ ДСНС України в Луганській області.
Вогонь охопив десятки гектарів лісів (Facebook Тетяни Погукай)
Вогонь охопив десятки гектарів лісів (Facebook Тетяни Погукай)
За даними на 17:00 одна людина загинула, четверо госпіталізовано в лікарню.
До гасіння пожежі залучили 361 людей та 85 одиниць техніки, з них від ДСНС 310 чоловік особового складу та 66 одиниць техніки. Додатково направляються 37 автоцистерн і 220 осіб з Харківської, Донецької, Дніпропетровської і Полтавської областей.
"На допомогу їм прибули рятувальники з Донецької області в кількості 71 людини особового складу і 11 одиниць пожежної техніки. Незабаром до ліквідації цього масштабного пожежі приєднаються також харківські і полтавські рятувальники", – відзначили в ДСНС.
Станом на 17:30 ДСНС повідомила про дев'ять постраждалих.
"Попередньо чотири людини загинуло і дев'ять осіб госпіталізовано до лікарні. Вогонь знищив близько 80 дачних будинків садового кооперативу "Вовча яма" і 30 житлових будинків в с. Смолянинове", – сказано в повідомленні.
Вогонь палає на десятках гектарів лісів (ДСНС в Луганській області)
Вогонь палає на десятках гектарів лісів (ДСНС в Луганській області)
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