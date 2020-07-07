На Луганщині загорілися десятки гектарів лісу: 1 людина загинула, 9 – поранені, знищені сотні будинків. Фото і відео

На допомогу луганським пожежникам прийшли вогнеборці з Харкова і Полтави. Facebook Тетяни Зеленської

У Луганській області біля Сєвєродонецька загорілися ліси на площі 85 гектарів.

Як повідомили в ГУ ДСНС Луганській області, інформація про вогонь на території Борівського і Охтирського лісництв надійшла 6 липня о 13:21. На ранок 7 липня пожежу площею приблизно 85 га локалізували (щоб подивитися відео, досколльте до кінця новини).

Проте в другій половині доби 7 липня виникло ще кілька вогнищ загоряння в Новоайдарському районі.

За інформацією рятувальників, жителів двох селищ в зоні підвищеної небезпеки евакуювали.

"У зв'язку з поривчастим вітром в післяобідній час виникло ще кілька вогнищ лісових пожеж (верхових), які поширилися по лісу до житлового сектору селищ Вовче і Смоляниново Новоайдарського району. Зараз відбувається евакуація жителів цих населених пунктів", – сказано в повідомленні.

Вогонь впритул підійшов до селищ Вовче і Смоляниново (Facebook Сергія Шахова)

На місці надзвичайної події задіяли 210 людей особового складу та 47 одиниць пожежної техніки ГУ ДСНС України в Луганській області.

Вогонь охопив десятки гектарів лісів (Facebook Тетяни Погукай)

Вогонь охопив десятки гектарів лісів (Facebook Тетяни Погукай)

За даними на 17:00 одна людина загинула, четверо госпіталізовано в лікарню.

До гасіння пожежі залучили 361 людей та 85 одиниць техніки, з них від ДСНС 310 чоловік особового складу та 66 одиниць техніки. Додатково направляються 37 автоцистерн і 220 осіб з Харківської, Донецької, Дніпропетровської і Полтавської областей.

"На допомогу їм прибули рятувальники з Донецької області в кількості 71 людини особового складу і 11 одиниць пожежної техніки. Незабаром до ліквідації цього масштабного пожежі приєднаються також харківські і полтавські рятувальники", – відзначили в ДСНС.

Станом на 17:30 ДСНС повідомила про дев'ять постраждалих.

"Попередньо чотири людини загинуло і дев'ять осіб госпіталізовано до лікарні. Вогонь знищив близько 80 дачних будинків садового кооперативу "Вовча яма" і 30 житлових будинків в с. Смолянинове", – сказано в повідомленні.

Вогонь палає на десятках гектарів лісів (ДСНС в Луганській області)

Вогонь палає на десятках гектарів лісів (ДСНС в Луганській області)

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