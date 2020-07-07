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На Луганщині загорілися десятки гектарів лісу: 1 людина загинула, 9 – поранені, знищені сотні будинків. Фото і відео

Суспільство
3,1 т.

  • Возораніе в лісництві зафіксували вдень 6 липня

  • На ранок 7 липня пожежу площею приблизно 85 га локалізували

  • Після обіду 7 липня через поривчастий вітер зафіксували ще кілька вогнищ

  • Жителів двох селищ в зоні підвищеної небезпеки евакуювали

  • У ГСЧС повідомили, що чотири людини загинуло, дев'ятьох госпіталізовано до лікарні

На допомогу луганським пожежникам прийшли вогнеборці з Харкова і Полтави

На допомогу луганським пожежникам прийшли вогнеборці з Харкова і Полтави. Facebook Тетяни Зеленської

У Луганській області біля Сєвєродонецька загорілися ліси на площі 85 гектарів.

Як повідомили в ГУ ДСНС Луганській області, інформація про вогонь на території Борівського і Охтирського лісництв надійшла 6 липня о 13:21. На ранок 7 липня пожежу площею приблизно 85 га локалізували (щоб подивитися відео, досколльте до кінця новини).

Проте в другій половині доби 7 липня виникло ще кілька вогнищ загоряння в Новоайдарському районі.

За інформацією рятувальників, жителів двох селищ в зоні підвищеної небезпеки евакуювали.

"У зв'язку з поривчастим вітром в післяобідній час виникло ще кілька вогнищ лісових пожеж (верхових), які поширилися по лісу до житлового сектору селищ Вовче і Смоляниново Новоайдарського району. Зараз відбувається евакуація жителів цих населених пунктів", – сказано в повідомленні.

Вогонь впритул підійшов до селищ Вовче і Смоляниново

Вогонь впритул підійшов до селищ Вовче і Смоляниново (Facebook Сергія Шахова)

На місці надзвичайної події задіяли 210 людей особового складу та 47 одиниць пожежної техніки ГУ ДСНС України в Луганській області.

Вогонь охопив десятки гектарів лісів

Вогонь охопив десятки гектарів лісів (Facebook Тетяни Погукай)

Вогонь охопив десятки гектарів лісів

Вогонь охопив десятки гектарів лісів (Facebook Тетяни Погукай)

За даними на 17:00 одна людина загинула, четверо госпіталізовано в лікарню.

До гасіння пожежі залучили 361 людей та 85 одиниць техніки, з них від ДСНС 310 чоловік особового складу та 66 одиниць техніки. Додатково направляються 37 автоцистерн і 220 осіб з Харківської, Донецької, Дніпропетровської і Полтавської областей.

"На допомогу їм прибули рятувальники з Донецької області в кількості 71 людини особового складу і 11 одиниць пожежної техніки. Незабаром до ліквідації цього масштабного пожежі приєднаються також харківські і полтавські рятувальники", – відзначили в ДСНС.

Станом на 17:30 ДСНС повідомила про дев'ять постраждалих.

"Попередньо чотири людини загинуло і дев'ять осіб госпіталізовано до лікарні. Вогонь знищив близько 80 дачних будинків садового кооперативу "Вовча яма" і 30 житлових будинків в с. Смолянинове", – сказано в повідомленні.

Вогонь палає на десятках гектарів лісів

Вогонь палає на десятках гектарів лісів (ДСНС в Луганській області)

Вогонь палає на десятках гектарів лісів

Вогонь палає на десятках гектарів лісів (ДСНС в Луганській області)

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