Замість В'ятровича: названі кандидати на посаду глави Інституту нацпам'яті

Обійняти посаду директора Українського інституту національної пам'яті, замість звільненого Кабміном за згодою сторін глави відомства Володимира В'ятровича, висловили бажання 12 осіб.

Про це повідомила "Історична правда", посилаючись на офіційну відповідь Нацагентства України з питань державної служби на запит щодо конкурсу на посаду глави УІНП. Водночас станом на 1 листопада (останній день, коли можна було подати заявку) зареєструвалося лише дев'ять претендентів.

Відомо, що Інститут нацпам’яті залишається без керівника із вересня 2019 року. А конкурс на заміщення цієї вакантної посади мав завершитися ще 18 жовтня, проте уряд вирішив продовжити його ще на декілька тижнів.

На посаду директора Українського інституту нацпам’яті претендують 12 кандидатів

Видання також подало повний перелік кандидатів із відомостями про кожного з них, знайдених у відкритих джерелах. Зокрема на посаду претендують:

Стефан Христенко – юрист за освітою. Працював за фахом у декількох компаніях. Зараз вивчає право у Копенгагені, згідно з декларацією – тимчасово безробітний;

Сергій Руденко – кандидат культурології, фахівець із музейної справи. Доцент Київського національного університету культури і мистецтв;

Сергій Коростишівський – працівник Департаменту транспортної інфраструктури КМДА;

Дмитро Решетченко – кандидат історичних наук, до березня 2019 року – начальник відділу Центрального державного архіву зарубіжної україністики;

Тарас Шамайда – громадський діяч, автор "Історичної правди", згідно з декларацією – працівник Управління справами апарату Верховної Ради;

Надія Князев – викладачка української мови, входить до Національної спілки журналістів;

Петро Жижиян – редактор сайту "Сегодня";

Аліна Понипаляк – кандидатка історичних наук, старша наукова співробітниця національного музею історії України, авторка "Історичної правди";

Савченко Євген – до звільнення у 2019 році – старший майстер лісу державного підприємства "Київський лісгосп".

Також стало відомо, що на конкурс пішли історики Олександр Алфьоров, Артем Харченко та заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Василь Яблонський", – повідомляється в інформації.

Зазначається, що новий глава Інституту нацпам'яті обирається на п'ять років. Його посадовий оклад становитиме 24 тис. грн.

Згідно з кваліфікаційними вимогами до кандидатів, у претендентів на цю посаду має бути вища освіта – не нижче магістра, а також не менше семи років загального стажу роботи.

"Стаж роботи на посадах державної служби категорії "А" чи "Б" або на посадах не нижче ніж керівники структурних підрозділів в органах місцевого самоврядування або досвід роботи на керівних посадах у сфері відновлення та збереження національної пам'яті українського народу – не менше 3 років або досвід реформування чи управління змінами у великих організаціях", – додають у документі.

Крім цього, претендент має вільно володіти державною та однією з офіційних мов Ради Європи – англійською та/або французькою.

Перший етап конкурсу, який передбачає тестування на знання іноземної мови, має відбутися вже 7 листопада.

Як повідомляв OBOZREVATEL, директор Інституту нацпам'яті Володимир В'ятрович пішов зі своєї посади 18 вересня. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook нардеп від "Слуги народу" Макс Бужанський, написавши: "Товариші, маленький інсайд. Щойно звільнений В'ятрович". Пізніше власне звільнення підтвердив і він сам, опублікувавши відеозвернення та перерахувавши досягнення Інституту нацпам'яті, який очолював протягом п'яти років.

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