На кону поїздка в Нідерланди: конкурс "Морська справа 2019" об'єднав 1 500 студентів

Благодійний Фонд Бориса Колеснікова другий рік поспіль проводить освітній конкурс "Морська справа 2019" серед студентів, які освоюють спеціальності, пов'язані з кораблебудуванням, морським і річковим транспортом.

В рамках першого відбіркового етапу 12 вересня конкурсанти пройшли тестування з профільних дисциплін, повідомила пресслужба БФ. Для участі в освітній ініціативі Фонду зареєструвалися 1 500 студентів 36 морських і транспортних вузів (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Президент благодійного Фонду Колесніков привітав учасників з початком освітнього проєкту.

Конкурс "Морська справа 2019" об'єднав 1 500 студентів Пресслужба Фонду Бориса Колесникова

"Мій Фонд реалізує "Морську справу" для талановитих, амбітних і цілеспрямованих студентів. У переможців конкурсу є доленосна можливість поспілкуватися з кращими представниками професійного співтовариства, завести корисні знайомства і зв'язки, пройти стажування за кордоном, а в подальшому застосувати отриманий досвід в Україні. Сьогоднішні конкурсанти завтра гідно представлять нашу країну на міжнародній арені, бажаю їм в цьому успіхів!" — сказав Колесніков.

Конкурсанти, які відмінно впораються із завданням, продовжать боротьбу. На них чекають ще два відбіркові етапи: тестування з технічної англійської мови та захист власного проєкту перед членами експертного журі.

"Не впевнений, що зможу перемогти, але спробувати зобов'язаний. Поки для мене конкурс "Морська справа" — це тест на профпридатність. Знання спеціальних предметів і технічної англійської — це не прохідний іспит, а ті знання, які нам доведеться застосовувати постійно. Тому в будь-який момент ми повинні бути готові показати технічне мислення, англійську і здатність вирішувати інженерні завдання. Це відмінна можливість перевірити свої сили і професійне тренування", — розповів конкурсант Олександр Балицький.

Для тридцяти переможців "Морської справи 2019" Фонд Колесникова організовує поїздку в Нідерланди. Студенти відвідають міжнародну виставку річкових і морських перевезень, портових і морських технологій і обладнання Europort 2019, яка відбудеться в Роттердамі з 5 по 8 листопада.

"Студенти нашого вузу брали активну участь в першому сезоні "Морської справи", і цьогоріч ми бачимо, що зацікавленість і активність хлопців зросла. Головне — у них з'явилася дієва мотивація, прагнення вчитися, конкретні цілі. Студенти, які відвідали виставку в минулому році, ознайомилися з перспективними напрямками галузі, зрозуміли, чим вони хочуть займатися в майбутньому, який напрямок розвиватимуть. Я вважаю проєкти Фонду Колесникова важливим внеском в розвиток української морської галузі", — розповів Олександр Сабуров, керівник морехідного училища ім. А. Маринеско Національного університету "Одеська морська академія".

Нагадаємо, в 2018 році в конкурсі "Морська справа" брали участь 605 студентів. Тридцять переможців на запрошення Фонду Колеснікова стали гостями міжнародної виставки суднобудівної промисловості і морської справи Posidonia 2018 у Афінах.

Благодійний Фонд Бориса Колеснікова другий рік поспіль проводить освітній конкурс "Морська справа 2019" Пресслужба Фонду Бориса Колесникова

В рамках першого відбіркового етапу 12 вересня конкурсанти пройшли тестування Пресслужба Фонду Бориса Колесникова

Президент благодійного Фонду Колесніков привітав учасників Пресслужба Фонду Бориса Колесникова

Благодійний Фонд Бориса Колеснікова другий рік поспіль проводить освітній конкурс "Морська справа 2019" Пресслужба Фонду Бориса Колесникова

В рамках першого відбіркового етапу 12 вересня конкурсанти пройшли тестування Пресслужба Фонду Бориса Колесникова

Президент благодійного Фонду Колесніков привітав учасників Пресслужба Фонду Бориса Колесникова

Благодійний Фонд Бориса Колеснікова другий рік поспіль проводить освітній конкурс "Морська справа 2019" Пресслужба Фонду Бориса Колесникова

В рамках першого відбіркового етапу 12 вересня конкурсанти пройшли тестування Прес-лужба Фонду Бориса Колесникова

Президент благодійного Фонду Колесніков привітав учасників Пресслужба Фонду Бориса Колесникова

Президент благодійного Фонду Колесніков привітав учасників Пресслужба Фонду Бориса Колесникова

В рамках першого відбіркового етапу 12 вересня конкурсанти пройшли тестування Пресслужба Фонду Бориса Колесникова

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