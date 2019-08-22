"На коліна! Чула, с*ко?!" У Чернівцях підлітки влаштували масове цькування школярки

У Чернівцях група з 10-15 підлітків погрожувала школярці фізичною розправою, оточивши її та притиснувши до стіни.

Приводом для цього, за словами учениці 8 класу школи №27, стало те, що обзивали її подруг. Про це школярка заявила очевидиці конфлікту Наталії, яка опублікувала запис розмови в спільноті "Стопхам Буковина" у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки. Присутня ненормативна лексика).

"Біля стіни стояла дівчинка, вона була перелякана і заплакана. Над нею нависла інша. Навколо них – спостерігачі. Те, що я почула до ввімкнення камери: "Ти зараз станеш на коліна і будеш просити вибачення. Ти мене чула, с*ко?!" – переказала дівчина.

Наталя додала, що більшість підлітків розбіглися, як тільки помітили її наближення. Залишилася стояти тільки дівчинка, яка не побачила Наталю. Вона продовжувала кричати, що її опонентка "зараз полетить у цю цеглу".

Постраждала від булінгу Facebook "Стопхам Буковина"

Як писав OBOZREVATEL, лідерами за складеними адміністративними протоколами щодо булінгу дітей є Київська, Херсонська, Кіровоградська та Черкаська області. Найменше на закон відреагували Закарпатська і Чернівецька області, де складено по 1 протоколу.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал