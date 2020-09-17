На Київщині загорівся військовий полігон. Фото

У четвер, 17 вересня на території військового полігону в Київській області виникла пожежа.

Об'єкт розташований в селі Дівички Переяслав-Хмельницького району, повідомляється на сторінці Сухопутних військ ЗСУ в Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Зазначається, що о 14:00 почав горіти ліс. На місце події відразу виїхав черговий пожежний розрахунок військової частини А2399. Пізніше до них приєдналися співробітники ДСНС, Національної гвардії і лісники.

Всього до ліквідації пожежі залучено 120 військовослужбовців та три одиниці техніки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 вересня в Кривому Розі сталася пожежа на полігоні зі зберігання твердих побутових відходів.

Через ускладнених умов для її гасіння було залучено важку техніку в тому числі "Кривбасводоканал" і "Екоспецтранса".