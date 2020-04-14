У Білоцерківському районі Київської області фермер тракторами знищив посіви і дерева на ділянках учасників АТО на Донбасі.

Виявилося, що він нібито отримав від голови кооперативу дозвіл на оренду цього поля. Про це йдеться в сюжеті "Спецкора" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що під плуг пустили всі рослини і молоді дерева на трьох сотнях ділянок. Це 25 гектарів, які під Білою Церквою віддали ветеранам війни на сході. Польові дороги між ділянками також зарівняли.

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"У мене ближче до дороги, третя лінія від дороги, йде ділянка. Не зруйновано всього дві ділянки, де люди поставили тимчасові споруди, вони їх не чіпали", – розповів власник ділянки, військовослужбовець Микола Лісовенко.

На чужі ділянки трактори загнало місцеве фермерське господарство. Землероби запевнили, що зробили все нібито по закону.

За словами фермера, обробити поле йому дозволила голова кооперативу, до якого належить частина ділянок військових. Договір між сторонами дійсно є, однак фермери "захопили" і ділянки, які не належать до кооперативу, а про оренду не знають навіть члени останнього.

Голова кооперативу Наталія Мялковська від усього відхрестилася. "Договору на орання цих земель зі мною у них немає. Це було чисто самоуправство з їх боку. Те, що вони на місці розповідали людям, це відверта брехня", – запевнила вона.

Власники ділянок вже написали заяву в поліцію. Слідчі відкрили провадження і почали опитувати свідків.

"Тут зорано близько 25 га, це зробили з ранку до обіду, і це 250 ділянок учасників АТО. Ми добиваємося встановлення справедливості", – розповів власник ділянки, офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше близько 323 га земель держпідприємства "Пуща-Водиця" в Оболонському районі Києва незаконно відчужили в Держгеокадастрі, організувавши злочинну схему з ветеранами АТО.

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