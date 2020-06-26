На Київщині тести на COVID-19 роблять найповільніше: названо швидкість тестування в областях

Затримка появи в офіційній статистиці результатів тестів на коронавірус від Національної спілки здоров’я України пов'язана основному з часом, який необхідний, щоб провести тестування.

Такого висновку дійшли українські дослідники, визначивши дані про те, в яких регіонах України проходить найбільше часу між реєстрацією нового випадку та його підтвердженням (після позитивного ПЛР тесту). Результати опубліковані на платформі Texty.org.ua.

Наприклад, Київ, де спостерігається найгірша ситуація із захворюваністю на коронавірус, дані тесту на COVID-19, через день після його проведення, дізнаються менш ніж 20% людей. Тоді як у Тернопільській області, де ситуація найкраща, майже 100% протестованих отримують інформацію про зараженість чи ні коронавірусом у перший же день.

Відповідно, середній час очікування для Києва становить майже 4 дні, а для Тернополя він дорівнює одному дню.

Згідно з даними, вказаними на оприлюдненому графіку, найповільніше результати тестів з'являються у Києві та Київській області, а також на Закарпатті, Миколаївщині, Львівщині, в Івано-Франківській та Рівненській областях. Водночас у Миколаєві цей розподіл дуже незвичний: після першого дня з'являється результат лише 10% тестів, а вже на другий день – одразу ще 80%.

Швидкість тестування на коронавірус в областях України (texty.org.ua)

"Чернівецька, Одеська, Вінницька та Житомирська області, враховуючи значну загальну кількість хворих, тестують доволі успішно – приблизно за 1,5 дні. Найдивнішими є Донецька та Луганська області – для них у перший день майже завжди з'являється більше хворих, ніж в остаточному результаті. Але вже починаючи з другого дня це число трохи зменшують", – пишуть дослідники.

Вони додають, що їхні висновки для різних регіонів значною мірою співпадають із якісною оцінкою швидкості тестувань із інших джерел.

Зазначається, що НСЗУ публікує свої дані приблизно в обід, за попередній день. Для кожної дати дають кількість хворих, яким був проведений тест станом на цю дату (і результат якого виявився позитивним).

"Однак, якщо ми говоримо наприклад про дату тестування 24 червня, то пройшло лише два дні. Не для всіх пацієнтів, яким робили тест 24-го, вже відомий результат, лише для якоїсь частини. Ця кількість, сьогодні, 26.06.2020-го, є в даних НСЗУ. Однак, завтра результатів буде більше, і кількість хворих за 24 буде збільшено. Така корекція може продовжуватися доволі довго – у деяких випадках це можуть бути тижні, однак найбільші зміни зазвичай відбуваються у перші два-три дні", – пояснили дослідники те, чому дані щодо тестувань так різняться.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок п'ятниці, 26 червня, в Україні офіційно підтверджено 41 117 випадків коронавірусної інфекції. З них 1109 було виявлено за минулу добу, що стало новим антирекордом. Від COVID-19 в країні померли вже 1086 осіб, а 18 299 пацієнтів повністю побороли хворобу.