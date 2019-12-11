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11 грудня • оновлено в 17:01
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На Київщині помер український військовий: з'явилося фото героя

1.1т
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В Обухові (Київська область) помер боєць батальйону "Київська Русь", інвалід війни Олександр Ліпський.

Про це повідомили у пресслужбі місцевого військкомату у Facebook. Там зазначили, що серце військового зупинилося 10 грудня.

Олександр Ліпський народився 1981 року. Проходив військову службу з 01.12.2014 року по 12.01.2016 року у складі військової частини В2262 (11 БТрО), приймав участь в АТО з 08.02.2015 року по 20.05.2015 року.

В Обухові помер військовий

В Обухові помер військовий

Новини
У військовому госпіталі Києва помер травмований за дивних обставин солдат

Померлого бійця поховають 12 грудня 2019 року о 12:30 годині в Обухові. У соціальних мережах організували збір коштів для організації похорон.

ПриватБанк, 5169 3305 1540 3597 (Тимко Ольга Іванівна).

На Київщині помер солдат Олександр Ліпський

На Київщині помер солдат Олександр Ліпський

Як писав OBOZREVATEL, у Головному військовому клінічному центрі ЗСУ 25 листопада помер старший солдат, який випав із потяга. Його знайшли на залізничних коліях біля ст. Сухоліси Білоцерківського району Київської області.

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Автор
Гліб Іванов
Місце
Україна
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Petrov Valery
Petrov Valery
А зачем тут эта фотка Липского с ножичком? Для pocтиви? Разве герой может быть похожим на гопника?
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Petrov Valery, разве каратель может быть героем?
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