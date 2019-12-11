На Київщині помер український військовий: з'явилося фото героя

В Обухові (Київська область) помер боєць батальйону "Київська Русь", інвалід війни Олександр Ліпський.

Про це повідомили у пресслужбі місцевого військкомату у Facebook. Там зазначили, що серце військового зупинилося 10 грудня.

Олександр Ліпський народився 1981 року. Проходив військову службу з 01.12.2014 року по 12.01.2016 року у складі військової частини В2262 (11 БТрО), приймав участь в АТО з 08.02.2015 року по 20.05.2015 року.

В Обухові помер військовий

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Померлого бійця поховають 12 грудня 2019 року о 12:30 годині в Обухові. У соціальних мережах організували збір коштів для організації похорон.

ПриватБанк, 5169 3305 1540 3597 (Тимко Ольга Іванівна).

На Київщині помер солдат Олександр Ліпський

З великим сумом повідомляємо: 10 грудня зупинилось серце воїна 11 батальйону "Київська Русь", Олександра Ліпського. Про день і час поховання повідомимо додатково. ВІЧНА ПАМ'ЯТЬ! Кошти на рахунок організації:

ПриватБанк, 5169 3305 1540 3597, Тимко Ольга Іванівна. pic.twitter.com/uXfvtm8r16 — aphareus (@aphareus) 11 декабря 2019 г.

Як писав OBOZREVATEL, у Головному військовому клінічному центрі ЗСУ 25 листопада помер старший солдат, який випав із потяга. Його знайшли на залізничних коліях біля ст. Сухоліси Білоцерківського району Київської області.

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