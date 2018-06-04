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Сергій Боженко
Сергій Боженко
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"На каждого из вас можно завести дело": Россия - лидер по насилию над журналистами

2.4тЧитати новину російською

К вопросу о том почему в списке журналисты.

За 25 лет в РФ в результате терактов, заказных убийств и покушений, в мирной обстановке погибло более 200 журналистов. А во время вооруженных столкновений - менее тридцати.

РФ входит в тройку лидеров по насилию над представителями прессы, пропуская вперёд лишь Алжир и Ирак, но там непрекращающаяся война, в РФ же войны нет.

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Столкновение морали мира с моралью войны

Барометр свободы прессы не зависит от количества населения, например в Китае за тот же период убито не более 5 журналистов.

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Автор
Сергій БоженкоСергій Боженко
Місце
Росія
Об'єкти
Росіявбивство
Джерело
Джерело:Facebook Сергея Боженко
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