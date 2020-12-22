На Карпати насуваються сильні снігопади

Синоптики закликали найближчим часом утриматися від поїздок у Карпати через значне погіршення погодних умов.

Як повідомляється на сторінці "Сніголавинна ситуація в Українських Карпатах" у Facebook, починаючи з 22 грудня та протягом 23-25 грудня погоду тут диктуватимуть кілька циклонів з Атлантики. Зокрема, за прогнозом погоди, очікується сильний вітер з поривами до 16 м/с, на високогір'ї – до 22 м/с.

Також, за повідомленням синоптиків, тут пройде дощ із мокрим снігом, у горах та на високогір'ї – мокрий сніг.

На високогір'ї та в горах очікується:

22-23 грудня – утворення снігового покриву висотою до 15 см (здебільшого схід Закарпаття, Івано-Франківська область);

24 грудня – у зв'язку із плюсовою температурою повітря та дощами сніговий покрив суттєво зменшиться та практично повністю розтане;

25 грудня – внаслідок поновлення опадів на високогір'ї повторно утвориться сніговий покрив висотою до 10 см.

"Наполегливо радимо утриматись від походів у гори та на високогір'я!" – наголошується в повідомленні.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що за прогнозом завідувачки відділу кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіри Мартазінової, погода в Україні на Новий рік очікується без морозів і снігу.