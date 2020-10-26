На Івано-Франківщині жінка намагалася проголосувати за всю родину

В селищі Печеніжин Коломийського району Івано-Франківської області жінка під час місцевих виборів 25 жовтня намагалася проголосувати за всю родину.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції Івано-Франківської області. Відзначається, що за даним фактом поліція відкрила два кримінальних провадження.

Повідомляється, що в поліцію надійшло повідомлення про те, що на виборчій дільниці жінка отримала крім своїх бюлетенів, ще й бюлетені родичів, поставила відповідні відмітки і намагалася кинути їх в урну для голосування.

За даними фактами правоохоронці угледіли порушення як з боку члена комісії, який видав виборчі бюлетені, так і з боку жінки, яка отримала їх.

За фактами порушення процедури отримання бюлетеня, а також отримання виборчого бюлетеня особою, яка не має на це права, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Поліцейські почали досудові розслідування по 1 ч. ст. 158-1 і ч. 3 ст. 158-1 Кримінального кодексу України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, мером Івано-Франківська за підсумками першого туру місцевих виборів-2020 може стати чинний міський голова Руслан Марцінків ("Свобода").