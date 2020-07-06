На Івана Купала в Україну прийдуть сильні зливи з градом: можливі смерчі

Cиноптик попередила про смерчі на Івана Купала.

У вівторок, 7 липня, в день Івана Купали, в Україну прийде атмосферний фронт, пов’язаний із північним циклоном Verena.

Як повідомила в Facebook народна синоптикиня Наталя Діденко, дощі в більшості областей України можуть переходити у сильні зливи, а під час гроз ймовірні шквали та град.

"Враховуючи надзвичайні контрасти в зоні фронту, від +18 до +38 градусів, є ймовірність смерчів!" – зазначила вона.

Східна частина України у вівторок все ще належатиме сухій погоді.

"Сильна спека завтра від нас не відстане. На Сході, Півдні та в багатьох центральних областях очікується +30…+38 градусів! На Заході, навпаки, суттєво похолодає, +18…+23 градуси. А на Півночі та на Вінниччині передбачається +24…+29 градусів", – підкреслила Діденко.

У Києві у ніч на Івана буде сухо, тепло та зоряно, +20…+22 градуси. А ось вдень у вівторок у столицю прийдуть дощі з грозами, можливі навіть сильні зливи та шквалисте посилення вітру. Температура повітря коливатиметься близько +29 градусів.

У середу, 8 липня, в Києві істотно посвіжіє, стовпчики термометрів впадуть до +22 градусів. Надалі в Києві протягом тижня сильна спека малоймовірна, температура повітря коливатиметься в комфортних межах.

Сильна спека на Півдні та Сході України послабне 9-10 липня.

Facebook Наталі Діденко

Facebook Наталі Діденко

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Наталя Діденко попередила про спеку та грози 6 липня.