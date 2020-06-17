На Херсонщині смерч зніс дахи будинків і повиривав дерева: кадри руйнувань

У селі Сиваське Херсонської області руйнівний смерч пошкодив 12 житлових будинків.

Також негода буквально за десять хвилин знесла багаторічні дерева, йдеться в сюжеті місцевого телеканалу VTV Plus.

"Ніколи в нас у селищі такого не було, навіть дід мій не розповідав про таке. Природа змінюється", – розповів місцевий житель Олександр Клименко.

Бурхлива стихія пошкодила високовольтні дроти. Смерч зруйнував дахи будинків, а в деяких домогосподарствах ураганним вітром знесло сараї.

"Стояв стовп чорного пилу і гул такий, немов від вертолітних лопатей", – розповів селянин Олександр Воробйов.

Голова сільради Віктор Батрановський зазначив, що попередня сума збитків від стихії – 62 тисячі гривень. За його словами, представники спеціальної комісії оглянули постраждалі будинки та індивідуально вирішуватимуть питання про надання допомоги місцевим жителям.

Як повідомляв OBOZREVATEL, жителям Херсонської області вдалося зняти великі смерчі, які пронеслися над їхніми населеними пунктами.