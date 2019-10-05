На губі синець: під Миколаєвом у дитсадку придумали моторошне покарання для малюків

У Первомайську Миколаївської області вихователька дитячого саду заклеювала дітям рот скотчем.

Як пишуть Факти, першою тривогу забила мама дитини з підготовчої групи одного з дитсадків. Вона виявила у своєї дитини на губі синець. Хлопчик розповів мамі, що рот йому заклеювала вихователь за те, що він голосно розмовляв.

Мати звернулася в управління у справах дітей Первомайської міськради. Надалі розповідь хлопчика підтвердили і інші діти з цієї групи, які повідомили, що їх наставниця заклеювала їм роти скотчем за погану поведінку. В результаті за підсумками проведеної перевірки 30-річну виховательку звільнили.

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Журналістам у відділі комунікації поліції Миколаївській області повідомили, відкрито кримінальне провадження за статтею КК України "Побої і мордування". Санкція цієї статті передбачає покарання від штрафу до виправних робіт на строк до одного року.

Як раніше писав OBOZREVATEL, 14-річний хлопчик на Волині влаштував криваву різанину. Він зарізав свою сусідку, а чоловікові і її дочці завдав ножові поранення.

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